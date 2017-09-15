Овчинников: «Будем надеяться, что нападающих ЦСКА скоро прорвёт»

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников ответил на критику в адрес нападающих «армейцев». Он также отметил прогресс в игре защитника Георгия Щенникова.

«Считаю, что критика носит скорее субъективный характер. Нет голов — кто виноват? Нападающие (улыбается). Хотя правильнее было бы думать, что любой игрок, находящийся на поле (пожалуй, за исключением вратаря) может забивать голы. Наши форварды очень стараются, они уже отличались и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Да, в последних играх у них есть немало моментов, но мяч не идёт в ворота. Будем надеяться, что скоро ребят прорвёт.

Ключевой момент всем известен — в ЦСКА поменялась система игры. Если до этого мы действовали в четыре защитника, то теперь играем в пять. Соответственно, крайние защитники теперь имеют больше функций, касающихся игры в атаке. Жора стал активнее идти вперёд, а поскольку он очень быстрый, умный футболист, пришли и голы. Ещё отметил бы, что Щенников приобрёл немалый игровой опыт, наступает пора его футбольной зрелости, ему понятны требования нашего тренерского штаба. Ещё один фактор — его потрясающая работа на тренировках. Он всецело предан футболу и команде, это большой профессионал, отсюда и результат».

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