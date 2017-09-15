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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 сегодня Арсенал Т -:- Динамо М
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Овчинников: «Будем надеяться, что нападающих ЦСКА скоро прорвёт»

сегодня, 12:04

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников ответил на критику в адрес нападающих «армейцев». Он также отметил прогресс в игре защитника Георгия Щенникова.

«Считаю, что критика носит скорее субъективный характер. Нет голов — кто виноват? Нападающие (улыбается). Хотя правильнее было бы думать, что любой игрок, находящийся на поле (пожалуй, за исключением вратаря) может забивать голы. Наши форварды очень стараются, они уже отличались и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Да, в последних играх у них есть немало моментов, но мяч не идёт в ворота. Будем надеяться, что скоро ребят прорвёт.

Ключевой момент всем известен — в ЦСКА поменялась система игры. Если до этого мы действовали в четыре защитника, то теперь играем в пять. Соответственно, крайние защитники теперь имеют больше функций, касающихся игры в атаке. Жора стал активнее идти вперёд, а поскольку он очень быстрый, умный футболист, пришли и голы. Ещё отметил бы, что Щенников приобрёл немалый игровой опыт, наступает пора его футбольной зрелости, ему понятны требования нашего тренерского штаба. Ещё один фактор — его потрясающая работа на тренировках. Он всецело предан футболу и команде, это большой профессионал, отсюда и результат».

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Все комментарии
Багров-брат
сегодня в 15:22
Да всё в порядке, в эконом-режиме...))) Беспокоится надо чемпиону, который словенцев обыграть не может, хотя замашки на четвертьфинал ЛЧ звучали...)))
Лучше играть в футбол, чем говорить...)))
Санчо Панса
сегодня в 14:39
В матче против Бенфики отличились оба форварда ЦСКА, кстати! Так что таких уж проблем нет в атаке ЦСКА. Да, Оланаре явно играет не так, как от него ждут болельщики, да и Чалов пока не так хорош... Но я не сомневаюсь, что лучшее только впереди для них)
Казанский ответил sir-5
сегодня в 14:31
sir-5:
Ты имеешь ввиду своего ахалтекинского кобылА,с его верным переходящим табуном? Согласен.
Не знаю родом откуда Димка,но это ты и он)))
Казанский ответил sir-5
сегодня в 14:30
sir-5:
Малайка,я всегда на посту.Даже в те месяцы,когда за пределами страны. Только реже. Иногда вы мне все надоедаете....И знание не есть обвинение.
    sir-5 ответил Казанский
    сегодня в 14:22
    Казанский:
    Эх,пропали лошади(((
    Ты имеешь ввиду своего ахалтекинского кобылА,с его верным переходящим табуном? Согласен.
    sir-5 ответил cska plus
    сегодня в 14:20
    cska plus:
    Он даже слова Армия шугается, я бы языком ляцкать, знаю таких.
    Да таких и на гражданскую службу,типа "утки" выносить,не отловишь.
    sir-5 ответил sir-5
    сегодня в 14:18
      Казанский
      сегодня в 14:08
      Эх,пропали лошади(((
      Казанский ответил sir-5
      сегодня в 14:00
      sir-5:
      А вот это хрен тебе!!! Из "Общества отказников",патронируемого "Союзом солдатских матерей",выдачи нет...
        Казанский ответил cska plus
        сегодня в 13:59
        cska plus:
        Это точно. Я даже знаю как таких как он называют, боюсь забанят.
          Казанский ответил cska plus
          сегодня в 13:51
          cska plus:
          Вот видишь, как говорят в народе, язык без костей.
            cska plus ответил Казанский
            сегодня в 13:47
            Казанский:
            Таких инет-бойцов как ты у меня половина подъезда)))
            Вот видишь, как говорят в народе, язык без костей.
            cska plus ответил sir-5
            сегодня в 13:45
            sir-5:
            Он почти как Маяковский :"Три разных истока во мне речевых,я не из кацапов-разинь;дедом-казак,другим-сечевик,а по рожденью грузин". Вот и он так :Болеет (якобы) за "Рубин",поддержки ищет у большинства("народа"),методом "осквернения любым способом ЦСКА и "Зенита",а на деле-студент-прогульщик.
            Это точно. Я даже знаю как таких как он называют, боюсь забанят.
            Казанский ответил cska plus
            сегодня в 13:45
            cska plus:
            Он даже слова Армия шугается, я бы языком ляцкать, знаю таких.
              альсато ответил Казанский
              сегодня в 13:45
              Казанский:
              То,что ты китаец все знают,но почему ты меня к своей секте приписал?))
              Да потому, что топишь за СКА Хабаровск!))))
              Казанский ответил sir-5
              сегодня в 13:45
              sir-5:
              Он почти как Маяковский :"Три разных истока во мне речевых,я не из кацапов-разинь;дедом-казак,другим-сечевик,а по рожденью грузин". Вот и он так :Болеет (якобы) за "Рубин",поддержки ищет у большинства("народа"),методом "осквернения любым способом ЦСКА и "Зенита",а на деле-студент-прогульщик.
                Казанский ответил cska plus
                сегодня в 13:44
                cska plus:
                Господин модератор, хочу разобраться, существует ли какой-нибудь механизм определения, что есть троллинг а что нет? Я спросил у казанского за какой он клуб болеет, а Вы пишете троллинг. Заведомо спасибо.
                А что,в армии господами всех называют?)))С каких пор?
                КЭТиК
                сегодня в 13:43
                Так вроде в Лиссабоне и прорвало.
                cska plus ответил sir-5
                сегодня в 13:43
                sir-5:
                А вот это хрен тебе!!! Из "Общества отказников",патронируемого "Союзом солдатских матерей",выдачи нет...
                Он даже слова Армия шугается, я бы языком ляцкать, знаю таких.
                Казанский ответил cska plus
                сегодня в 13:43
                cska plus:
                Я уже раз тебе говорил, с удовольствием хотел видеть тебя в части, в которой я служу.
                  sir-5 ответил cska plus
                  сегодня в 13:40
                  cska plus:
                  Я уже раз тебе говорил, с удовольствием хотел видеть тебя в части, в которой я служу.
                  А вот это хрен тебе!!! Из "Общества отказников",патронируемого "Союзом солдатских матерей",выдачи нет...
                  sir-5 ответил cska plus
                  сегодня в 13:38
                  cska plus:
                  Он ещё не определился китаец он ил татарин.
                  Он почти как Маяковский :"Три разных истока во мне речевых,я не из кацапов-разинь;дедом-казак,другим-сечевик,а по рожденью грузин". Вот и он так :Болеет (якобы) за "Рубин",поддержки ищет у большинства("народа"),методом "осквернения любым способом ЦСКА и "Зенита",а на деле-студент-прогульщик.
                  cska plus ответил Казанский
                  сегодня в 13:36
                  Казанский:
                  Рубина,Ростова,уфы и еще 11 клубов РФПЛ.А про то,что ты на Соккере с тех пор,когда я еще не родился..Отсчет идет с 2015 года...Вот так у нас,якобы в армии служат...вся жизнь за компом)))
                  Я уже раз тебе говорил, с удовольствием хотел видеть тебя в части, в которой я служу.
                  cska plus
                  сегодня в 13:35
                  Господин модератор, хочу разобраться, существует ли какой-нибудь механизм определения, что есть троллинг а что нет? Я спросил у казанского за какой он клуб болеет, а Вы пишете троллинг. Заведомо спасибо.
                  Казанский ответил альсато
                  сегодня в 13:34
                  альсато:
                  Как китаец-китайцу тебе говорю: пока не наступит завтра, не поймешь как хорошо было вчера. ПЕРЕВОД на русский: "Это про Спартак"
                    sir-5 ответил Шишанутый
                    сегодня в 13:34
                    Шишанутый:
                    Если только они в туалет сходят.
                      Казанский ответил cska plus
                      сегодня в 13:33
                      cska plus:
                      Когда я был на соккере, ты ещё не родился. Это всё фигня, скажи когда ты определишься болельшиком какой команды являешься, спартака или всё-таки Рубина а может быть Ростова или Уфы?
                        sir-5 ответил cska plus
                        сегодня в 13:33
                        cska plus:
                        Его расстроил Марибор.
                        ...пошлём его в сосновый бор.
                        cska plus ответил альсато
                        сегодня в 13:32
                        альсато:
                        Как китаец-китайцу тебе говорю: пока не наступит завтра, не поймешь как хорошо было вчера. ПЕРЕВОД на русский: "Это про Спартак"
                        Он ещё не определился китаец он ил татарин.
                        альсато ответил Казанский
                        сегодня в 13:30
                        Казанский:
                        Я про ЦСКА.Или переводчик с русского нужен?))
                        Как китаец-китайцу тебе говорю: пока не наступит завтра, не поймешь как хорошо было вчера. ПЕРЕВОД на русский: "Это про Спартак"
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