Рыжиков: «После поражения от „Спартака“ жизнь не заканчивается»

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал поражение казанцев от «Спартака» (0:1), а также поделился ожиданиями от игры с «Уралом».

«Команда уже пришла в себя после поражения от „Спартака“, жизнь на этом не заканчивается. У нас еще 21 игра. Нужно их провести достойно. Думаю, что уроки из этого поражения мы извлечем.

И за „Урал“, и за „Спартак“ дают три очка. И чтобы их добыть, надо выложиться по максимуму. Ребята настраиваются на тяжелую встречу. „Урал“ проиграл всего один матч в чемпионате! Да, он всего один и выиграл, но это очень неуступчивая команда».

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