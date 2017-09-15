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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
19:30 сегодня Арсенал Т -:- Динамо М
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Рыжиков: «После поражения от „Спартака“ жизнь не заканчивается»

сегодня, 11:53
РубинРубин-:-УралУрал17.09.2017 в 16:30 Не начался

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал поражение казанцев от «Спартака» (0:1), а также поделился ожиданиями от игры с «Уралом».

«Команда уже пришла в себя после поражения от „Спартака“, жизнь на этом не заканчивается. У нас еще 21 игра. Нужно их провести достойно. Думаю, что уроки из этого поражения мы извлечем.

И за „Урал“, и за „Спартак“ дают три очка. И чтобы их добыть, надо выложиться по максимуму. Ребята настраиваются на тяжелую встречу. „Урал“ проиграл всего один матч в чемпионате! Да, он всего один и выиграл, но это очень неуступчивая команда».

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Все комментарии
Санчо Панса
сегодня в 14:43
Это верно, Сергей! Не вешайте нос. Быть может вы возьмете реванш у красно-белых в Казани) Я лично не сомневаюсь, что так оно и будет.
Казанский ответил альсато
сегодня в 14:11
альсато:
Готовься Серега (Рыжиков), Урал-не Спартак. По воротам бить умеют!
    Faustello
    сегодня в 13:53
    Ну это спорт все бывает даже такие недоразумения, согласен что обидное поражение от шлака, вон Марибор тоже только ничья, хотя должны были пяток отгружать московскому реалу.
    cska plus
    сегодня в 13:17
      альсато
      сегодня в 12:54
      Готовься Серега (Рыжиков), Урал-не Спартак. По воротам бить умеют!
      Footbolista ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      сегодня в 12:43
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
      А МАРИБОР ДОЛГИ НЕ ПРОЩАЕТ !
      Значит Спартак Марибору вернет в Москве должок за ничью
      Казанский
      сегодня в 12:23
      Только Рубин и только победа.
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил Footbolista
      сегодня в 12:18
      Footbolista:
      Не переживай, Спартак им долг этот уже простил...
      А МАРИБОР ДОЛГИ НЕ ПРОЩАЕТ !
      Footbolista ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      сегодня в 12:11
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
      ГЛАВНОЕ В ОТВЕТКЕ ИМ ДОЛЖОК ВЕРНИТЕ
      Не переживай, Спартак им долг этот уже простил...
      sir-5
      сегодня в 11:58
      На 63 очка намекает.
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      сегодня в 11:56
      ГЛАВНОЕ В ОТВЕТКЕ ИМ ДОЛЖОК ВЕРНИТЕ
      Don trambon
      сегодня в 11:56
      Удачи Уралу.
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