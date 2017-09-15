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Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
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Юрченко: «„Тосно“ не стоит расслабляться из-за возможных проблем „Спартака“ после ЛЧ»

сегодня, 11:06
ТосноТосно-:-СпартакСпартак17.09.2017 в 13:00 Не начался

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко перед матчем 10-го тура РФПЛ со «Спартаком» порассуждал о том, как на игре москвичей может сказаться выступление в ЛЧ.

«В „Спартаке“ наверняка все профессионалы, так что для них не составит труда играть через три дня. Нам не стоит расслабляться из-за возможных проблем спартаковцев после Лиги чемпионов. Каждый футболист „Тосно“ должен выйти на поле с двойным настроем и максимальной концентрацией.

Видно, что у „Спартака“ план на игру в Лиге чемпионов отличается от того, к которому мы привыкли в чемпионате России. Были и свои плюсы, и свои минусы. Наш тренерский штаб тщательно разберет соперника и донесет игрокам нужную информацию. А я не готов раскрывать секреты того, что подметил».

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Все комментарии
pereletnii
сегодня в 15:24
федун после фиаско российского реала уже притараканил мутке пару чемоданов для реабилитации
pereletnii ответил sir-5
сегодня в 15:21
sir-5:
Интересный сюжет :Фарм-клуб "Зенита",нафаршированный экс-игроками(экс-специалистам) "Спартака", против родного клуба...Что победит ???
Значение фарм-клуб знаешь?
Павел Амурский
сегодня в 14:52
Спартака даже самый слабый Марибор не боится.
Санчо Панса
сегодня в 14:46
Безусловно, Давид! Сыграйте со Спартаком на своем максимуме. Ну как с Локомотивом на выезде) И тогда вы снова обыграете красно-белых, как было в марте 2014 года! Давайте вспомним, как это было)
kolpankolpan
сегодня в 14:03
Парни глушите их.Больше одного тайма они не откатают.А там и ваша пора настанет.
Salihamidjic
сегодня в 13:41
Как бы хотелось, чтоб выиграл Тосно.
Удачи Булатовской дружине!
Doping87
сегодня в 13:13
Ставлю на ничью.
альсато ответил морозз
сегодня в 13:08
морозз:
Спартак - Чемпион, вот и вьётся возле него позёмка ненависти от коне - бомжовской диаспоры, вот и кричат они охрипшими голосами про свою надежду Тосно! Смешно так кричат и неправдоподобно!
Соотечественник морозз, прочитай заголовок статьи и все поймешь! Кто Тосно, и где Спартак)))
Footbolista ответил cska.78
сегодня в 13:07
cska.78:
Это футбол, тут всякое бывает, за это его и любим :)
С этим не поспоришь :)
cska.78 ответил Footbolista
сегодня в 13:06
Footbolista:
То есть не уверен?
Это футбол, тут всякое бывает, за это его и любим :)
Footbolista ответил cska.78
сегодня в 13:04
cska.78:
Скорее надеюсь, что так будет :) Ванговать вообще не особо люблю :)
То есть не уверен?
cska.78 ответил Footbolista
сегодня в 13:03
Footbolista:
Вангуешь? ))
Скорее надеюсь, что так будет :) Ванговать вообще не особо люблю :)
морозз
сегодня в 13:02
    Footbolista ответил cska.78
    сегодня в 13:02
    cska.78:
    Понятно :))) Так и второе "случайное" не за горами :)
    Вангуешь? ))
    cska.78 ответил Footbolista
    сегодня в 12:54
    Footbolista:
    А я значения не придаю одному случайному проигрышу Тосно...))
    Понятно :))) Так и второе "случайное" не за горами :)
    Footbolista ответил cska.78
    сегодня в 12:52
    cska.78:
    Я вообще товарнякам значения не придаю, обычная подготовка к официальным матчам :)
    А я значения не придаю одному случайному проигрышу Тосно...))
    cska.78 ответил Footbolista
    сегодня в 12:48
    Footbolista:
    То есть когда вас в товарняке нагибают вам не страшно )))...понял.
    Я вообще товарнякам значения не придаю, обычная подготовка к официальным матчам :)
    Footbolista ответил cska.78
    сегодня в 12:47
    cska.78:
    Ничего страшного, главное не официальных матчах, как некоторых :)
      альсато
      сегодня в 12:41
      Ни кто не уважает Спартак. Даже Тосно!
      cska.78 ответил Footbolista
      сегодня в 12:28
      Footbolista:
      ЦСКА тоже нагибал...товарняк правда был, но все же - негоже... :)
      Ничего страшного, главное не официальных матчах, как некоторых :)
      ДАША Д
      сегодня в 12:22
      А будет 0-1 в пользу Спартака, пора Каррере возвращаться к своему любимому счету.
      sir-5
      сегодня в 12:00
      Интересный сюжет :Фарм-клуб "Зенита",нафаршированный экс-игроками(экс-специалистам) "Спартака", против родного клуба...Что победит ???
      makkie
      сегодня в 11:56
      Интересно, с какой минуты Юрченко начнёт время тянуть, как он любит - с 3-й, 15-й или 60-й?)
      Footbolista ответил cska.78
      сегодня в 11:52
      cska.78:
      Тосно уже нагибал спартак, нужно повторить :)
      ЦСКА тоже нагибал...товарняк правда был, но все же - негоже... :)
      Алексей Коротеев
      сегодня в 11:51
      Давид , не дрейфь , наши , видимо , тренируются стрелять по воробьям на тренировках ! Так что , твои ворота останутся сухими ! Если вообще тренируются ???
      Footbolista
      сегодня в 11:44
      Хоть на этой ветке болелы Локомотива не появятся...))
      Spartak_Rulit
      сегодня в 11:33
      хоть узнал кто такой Давид Юрченко
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      сегодня в 11:33
      БАГАЖ АЛЕНИЧЕВА ЗАКОНЧИЛСЯ, МОЖНО И ТОСНО БРАТЬ 3 ОЧКА У РУССКОГО РЕАЛА !))))
      вованыч 80
      сегодня в 11:30
      Уже новички перестали уважать спартак)))
      VitPol
      сегодня в 11:24
      В Питере пять, давай Тосно порви чемпионишку
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