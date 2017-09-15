Юрченко: «„Тосно“ не стоит расслабляться из-за возможных проблем „Спартака“ после ЛЧ»

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко перед матчем 10-го тура РФПЛ со «Спартаком» порассуждал о том, как на игре москвичей может сказаться выступление в ЛЧ.

«В „Спартаке“ наверняка все профессионалы, так что для них не составит труда играть через три дня. Нам не стоит расслабляться из-за возможных проблем спартаковцев после Лиги чемпионов. Каждый футболист „Тосно“ должен выйти на поле с двойным настроем и максимальной концентрацией.

Видно, что у „Спартака“ план на игру в Лиге чемпионов отличается от того, к которому мы привыкли в чемпионате России. Были и свои плюсы, и свои минусы. Наш тренерский штаб тщательно разберет соперника и донесет игрокам нужную информацию. А я не готов раскрывать секреты того, что подметил».

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