Браун Форбс: «„Амкар“ настроен прервать неудачную серию»

Защитник «Амкара» Браун Форбс рассказал, что вся команда намерена прервать неудачную серию.

«Мне кажется, что я в хорошей форме. Всё лето я очень серьезно тренировался вместе с берлинским „Унионом“, который выступает во второй Бундеслиге.

Мне кажется, что в команде все очень мотивированы и настроены прервать неудачную серию. По тренировкам это очень заметно. Конечно, когда нет результата, легко потерять уверенность в себе, я проходил через такое. Но каждый сам должен знать, как вытаскивать себя из такого состояния».

Форбс перебрался в «Амкар» несколько дней назад.

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