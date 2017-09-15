«Арсенал» добыл волевую победу над «Кельном»

В матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы «Арсенал» обыграл «Кельн».

Лондон, стадион «Эмирейтс»

«Арсенал» (Англия) – «Кельн» (Германия) – 3:1 (0:1)

Голы: Колашинац 49, Санчес 67, Бельерин 81 – Кордоба 9.

«Арсенал»: Оспина, Мертезакер, Монреаль, Бельерин, Холдинг (Колашинац 46), Эль-Ненни, Мейтленд-Найлс, Уолкотт (Нелсон 83), Санчес, Жиру, Айвоби (Уилшир 68).

Главный тренер: Арсен Венгер.

«Кельн»: Хорн, Хайнц, Хектор (Йоич 35), Клюнтер (Осако 76), Мере, Леманн, Рауш, Хегер, Биттенкурт, Кордоба, Цоллер (Риссе 65).

Главный тренер: Петер Штегер.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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