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19:30 сегодня Арсенал Т -:- Динамо М
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«Арсенал» добыл волевую победу над «Кельном»

сегодня, 00:55
АрсеналАрсенал3 : 1КельнКельнМатч завершен

В матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы «Арсенал» обыграл «Кельн».

Лондон, стадион «Эмирейтс»

«Арсенал» (Англия) – «Кельн» (Германия) – 3:1 (0:1)
Голы: Колашинац 49, Санчес 67, Бельерин 81Кордоба 9.

«Арсенал»: Оспина, Мертезакер, Монреаль, Бельерин, Холдинг (Колашинац 46), Эль-Ненни, Мейтленд-Найлс, Уолкотт (Нелсон 83), Санчес, Жиру, Айвоби (Уилшир 68).
Главный тренер: Арсен Венгер.

«Кельн»: Хорн, Хайнц, Хектор (Йоич 35), Клюнтер (Осако 76), Мере, Леманн, Рауш, Хегер, Биттенкурт, Кордоба, Цоллер (Риссе 65).
Главный тренер: Петер Штегер.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Санчо Панса
сегодня в 08:39
Санчес, молодчик! Пусть оставит все мысли об уходе из Арсенала до начала следующего сезона. С заслуженной и волевой победой, канониры)
нечитайло
сегодня в 07:25
Собрались и победили
tesch
сегодня в 07:22
удачи Арсеналу и дальше.
Василий 50
сегодня в 07:20
Эта победа Венгеру совсем не помешает.
Zidane.5
сегодня в 06:51
Венгер пусть забирает ЛЕ а то его выгонят из Арсенала.))
barcelona and cruyff
сегодня в 06:16
Молодцы лондонцы!
ermak6848
сегодня в 05:20
Поздравляю " АРСЕНАЛ " с заслуженной ПОБЕДОЙ !!!
Адвокат 76
сегодня в 03:44
Арсенал с победой!
Bavaria_M ответил Artuom
сегодня в 01:49
Artuom:
Ну такое... далеко не супер игра. А Санчес всем хейтерам показал что всёравно будет выкладываться))) А сколько было "бла-бла-бла, Санчес не будет выкладываться, будет немотивированным" ))
о даааааа ведь кельн мега крутой клуб) ведь им забить просто нереально сложно)
это флагман немецкого футбола аххах
mphuZ ответил Artuom
сегодня в 01:08
Artuom:
Ну такое... далеко не супер игра. А Санчес всем хейтерам показал что всёравно будет выкладываться))) А сколько было "бла-бла-бла, Санчес не будет выкладываться, будет немотивированным" ))
Как Озил забивает, например, Лудогорцам - так все сразу называют его "грозой Лудогорцев".
Как Санчес забивает последней команде Бундеслиги - так сразу "звезда" :)))
Zen-Aku
сегодня в 01:07
ЛЧ это не для Арсенала) Может быть хоть ЛЕ смогут выиграть)))
Artuom
сегодня в 01:00
Ну такое... далеко не супер игра.
А Санчес всем хейтерам показал что всёравно будет выкладываться))) А сколько было "бла-бла-бла, Санчес не будет выкладываться, будет немотивированным" ))
mphuZ
сегодня в 00:57
Ужасно :((
DawnOfDestiny
сегодня в 00:56
грац)
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