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19:30 сегодня Арсенал Т -:- Динамо М
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Кокорин претендует на звание лучшего игрока тура Лиги Европы

сегодня, 05:45

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, отличившийся двумя забитыми мячами и голевым пасом во встрече с «Вардаром» (5:0), включён в список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока первого тура группового раунда Лиги Европы.

Список претендентов:

Андре Силва ("Милан") - 3 гола в матче с «Аустрией» (5:1);
Константин Будеску (ФКСБ) - 2 гола в матче с «Викторией» (3:0);
Александр Кокорин ("Зенит") - 2 гола и 1 результативный пас в матче с «Вардаром» (5:0);
Алехандро Гомес («Аталанта») - 1 гол в матче с «Эвертоном» (3:0);
Алексис Санчес («Арсенал»)  - 1 гол в матче с «Кёльном» (3:1);
Саман Годдос («Остерсандс») - 1 гол в матче с «Зарёй» (2:0);
Мемфис Депай («Лион»)  - 1 гол в матче с «Аполлоном» (1:1);
Диего Льоренте («Реал Сосьедад»)  - 2 гола в матче с «Русенборгом» (4:0).

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Все комментарии
volk-1777 ответил Levadia
сегодня в 08:27
А Алексиса санчеса?
777dimon86
сегодня в 07:40
Давай Кокоша продолжай в том же духе и народ всё простит!
kastites ответил Насмешник
сегодня в 07:38
Насмешник:
Силву признают игроком тура.
На зло России могут, запросто
kastites
сегодня в 07:37
Молодец , Санька.
ermak6848
сегодня в 07:09
Очень даже похвально
Филипповых
сегодня в 07:08
С чего ради? То, что обыграли команду трактористов и сантехников? Они дошпилили матч и спать побежали, завтра на работу надо выходить у одних обьекты стоят.
starche
сегодня в 07:03
По крайней мере в тройке может быть.
Levadia
сегодня в 06:50
Одно из двух - или Силва,или Кокорин.
амурец
сегодня в 05:57
ну а почему бы и не Кокорин
Насмешник
сегодня в 05:53
Силву признают игроком тура.
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