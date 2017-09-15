Кокорин претендует на звание лучшего игрока тура Лиги Европы

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, отличившийся двумя забитыми мячами и голевым пасом во встрече с «Вардаром» (5:0), включён в список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока первого тура группового раунда Лиги Европы.

Список претендентов:

Андре Силва ("Милан") - 3 гола в матче с «Аустрией» (5:1);

Константин Будеску (ФКСБ) - 2 гола в матче с «Викторией» (3:0);

Александр Кокорин ("Зенит") - 2 гола и 1 результативный пас в матче с «Вардаром» (5:0);

Алехандро Гомес («Аталанта») - 1 гол в матче с «Эвертоном» (3:0);

Алексис Санчес («Арсенал») - 1 гол в матче с «Кёльном» (3:1);

Саман Годдос («Остерсандс») - 1 гол в матче с «Зарёй» (2:0);

Мемфис Депай («Лион») - 1 гол в матче с «Аполлоном» (1:1);

Диего Льоренте («Реал Сосьедад») - 2 гола в матче с «Русенборгом» (4:0).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте