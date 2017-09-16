Анчелотти: «„Бавария“ не находится на вершине турнирной таблицы, но вскоре мы там будем»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о своем возможном уходе из мюнхенского клуба. Специалиста сватают в английскую Премьер-Лигу.

«Я очень счастлив в „Баварии“ и хотел бы работать здесь еще долгое время. Мой контракт рассчитан до 30 июня 2019 года, но об этом я сейчас не думаю. Я лишь знаю, что хочу добиться здесь успеха.

Надеюсь продолжить работу в „Баварии“, но если нет, то придется искать другой выход. Два года я работал в Англии, у меня хорошие воспоминания о том периоде карьеры. Но это же я могу сказать и о Франции, Испании и Италии, к тому же Италия - моя родина.

В данный момент „Бавария“ не находится на вершине турнирной таблицы Бундеслиги, но вскоре мы там будем».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте