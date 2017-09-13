СМИ: «Анчелотти постарается вернуться в Премьер-Лигу, если покинет „Баварию“»

По информации источника, главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти будет искать возможности продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге, где он ранее возглавлял «Челси», если в мюнхенском клубе решат прибегнуть к расставанию с 57-летним специалистом.

Анчелотти возглавил «Баварию» в 2016 году и в прошлом сезоне привел клуб к чемпионскому титулу, однако не сумел выиграть Кубок Германии и вместе с клубом вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, из-за чего оказался под некоторым давлением.

Команда итальянского специалиста показывает не самую убедительную игру, потому расставание с Анчелотти не выглядит чем-то невероятным.

Напомним, что слухи также отправляли Анчелотти в чемпионат Китая, а ранее свое желание тренировать «Баварию» выразил наставник «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн.

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