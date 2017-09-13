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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
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20:00 сегодня Динамо К -:- Скендербеу
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20:00 сегодня Фастав -:- Шериф
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22:05 сегодня Вардар -:- Зенит
22:05 сегодня Хапоэль БШ -:- Лугано
22:05 сегодня Реал Сосьедад -:- Русенборг
22:05 сегодня ФКСБ -:- Виктория П
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СМИ: «Анчелотти постарается вернуться в Премьер-Лигу, если покинет „Баварию“»

вчера, 15:32

По информации источника, главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти будет искать возможности продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге, где он ранее возглавлял «Челси», если в мюнхенском клубе решат прибегнуть к расставанию с 57-летним специалистом.

Анчелотти возглавил «Баварию» в 2016 году и в прошлом сезоне привел клуб к чемпионскому титулу, однако не сумел выиграть Кубок Германии и вместе с клубом вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, из-за чего оказался под некоторым давлением.

Команда итальянского специалиста показывает не самую убедительную игру, потому расставание с Анчелотти не выглядит чем-то невероятным.

Напомним, что слухи также отправляли Анчелотти в чемпионат Китая, а ранее свое желание тренировать «Баварию» выразил наставник «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн.

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Все комментарии
Ахад ответил киэнджин
вчера в 22:14
киэнджин:
гвардиола
спасибо...был
Ахад ответил Adolf33
вчера в 22:13
Adolf33:
Наверно не Тухель. Уж очень гнусный характер у него. От него в Дортмунде отказались. Я думаю, что все же Нагельсманн. Не зря он вдруг Баварию мечтает тренировать с детства.
молод
Санчо Панса
вчера в 17:40
Вполне возможно! Не, Нагельсманна я пока не вижу у руля мюнхенского клуба) Что касается Тухеля, то его могут не принять в Мюнхене. Короче, поживем и увидим!
киэнджин ответил Ахад
вчера в 17:26
Ахад:
нужен немец...тухель свободен...думаю он и будет следующим...бавария выигрывает большие титулы только с немцами...латтек...крамер...хитцфельд...хайнкес
гвардиола
Aram Yagubyan
вчера в 17:26
Пойдёт Халл обучать
киэнджин
вчера в 17:26
вот и сказочки конец ....
sir_Alex
вчера в 17:21
Понравилось, видать, в АПЛ.
Adolf33 ответил Ахад
вчера в 17:01
Ахад:
нужен немец...тухель свободен...думаю он и будет следующим...бавария выигрывает большие титулы только с немцами...латтек...крамер...хитцфельд...хайнкес
Наверно не Тухель. Уж очень гнусный характер у него. От него в Дортмунде отказались. Я думаю, что все же Нагельсманн. Не зря он вдруг Баварию мечтает тренировать с детства.
Zayac_65
вчера в 16:43
Обратно в Милан!
DXTK
вчера в 16:42
Желаю удачи и победы Анчи с Баварией в ЛЧ, закрыть тем самым всем хейтирам рты. А после спокойно вернутся в АПЛ....... а дальше пускай берут кого хотят. Тухеля, Клоппа, Найгельсмана Лева и тд.....
Bavaria_M
вчера в 16:40
ну если и увальянть то брать Клоппа.
и только его.
и жаль что упустили его тогда зимой(
Ахад
вчера в 16:18
нужен немец...тухель свободен...думаю он и будет следующим...бавария выигрывает большие титулы только с немцами...латтек...крамер...хитцфельд...хайнкес
ILOVEMU
вчера в 16:18
Фаны Арсенала сча чешут репу, к ним или нет)
Faustello
вчера в 15:47
Может к нам в Краснодар?
Ищущий и Понимающий
вчера в 15:46
Все может быть!
Указательный палец Кейна
вчера в 15:45
В Вест Хэм.
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