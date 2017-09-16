Мерсон потроллил «Арсенал», собрав символическую сборную из игроков «Челси» и «канониров»

Экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон, который нынче работает экспертом, накануне центрального матча 5-го тура АПЛ между «Челси» и «канонирами» составил символическую сборную из игроков де-юре двух команд, однако на деле в ней оказался лишь один футболист «Арсенала» - Алексис Санчес:

голкипер: Тибо Куртуа ("Челси");

защитники: Сезар Аспиликуэта ("Челси"), Антонио Рюдигер ("Челси"), Гэри Кэйхилл ("Челси"), Давид Луис ("Челси"), Маркос Алонсо ("Челси");

полузащитники: Н'Голо Канте ("Челси"), Сеск Фабрегас ("Челси");

нападающие: Эден Азар ("Челси"), Алексис Санчес ("Арсенал"), Альваро Мората ("Челси").

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