Венгер: «У „Арсенала“ хорошая статистика очных встреч с „Челси“»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что неудачная игра «канониров» в выездных матчах против «Челси» в последние годы не будет иметь никакого значения в предстоящем поединке 5-го тура АПЛ. В последний раз «Арсенал» обыгрывал «Челси» в логове соперника в октябре 2011 года - «канониры» тогда победили со счетом 5:3, а Робин ван Перси оформил хет-трик.

«В последние годы у „Челси“ всегда была классная команда. Победить на „Стэмфорд Бридж“ всегда тяжело, но у нас хорошая статистика очных встреч с „Челси“.

Мы выиграли у них в финале Кубка Англии, обыграли их по пенальти в Комьюнити Шилд, поэтому нам лучше сосредоточиться на качестве собственной игры, а не на том, где мы будем играть».

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