Бэйл: «„Реал“ - первый клуб, побеждавший в ЛЧ два года подряд. Хотим победить в 3-й раз»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл заявил, что частые победы «Королевского клуба» в последние годы не грозят футболистам команды потерей мотивации:

«Нам нужно сохранять спокойствие, идти от матча к матчу.

Мы хорошо начали сезон, завоевав два титула, но мы хотим продолжать побеждать. Мы хотим выиграть во всех турнирах, в которых принимаем участие.

Мы стали первой командой, побеждавшей в Лиге чемпионов два года подряд. Теперь мы хотим выиграть ее в третий раз».

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