«Спартак-2» увез из Томска 3 очка

В рамках 14-го тура ФНЛ «Спартак-2» добыл волевую победу над «Томью».
Томск, стадион «Труд»
«Томь» – «Спартак-2» – 1:2 (1:1)
Голы: Пульич 23 — Полубояринов 15, Сакала 80.
«Томь»: Шафинский, Зуйков, Пульич, Иванов (Соболев 63), Микуцкис, Сасин, Макурин (Гирдваинис 70), Войдель, Померко, Деобальд, Саная.
Главный тренер: Валерий Петраков.
«Спартак-2»: Терешкин, Лелюхин, Рассказов (Руденко 46), Сокол, Красильниченко, Мамин, Лихачев, Ломовицкий (Нимели 70), Полубояринов (Рудковский 90+1), Сакала, Самбу.
Главный тренер: Дмитрий Гунько.
Предупреждения: Лихачев 36, Гирдваинис 83, Сасин 85, Нимели 90+3.
Судья: Игорь Панин.
В другом поединке тура «Зенит-2» расписал мировую с «Луч-Энергией».
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Московская диаспора Поддерживает.
Московская диаспора Поддерживает.
Зато Губернатор Томской области, он же президент ФК "Томь", переизбрался.
Зато Губернатор Томской области, он же президент ФК "Томь", переизбрался.