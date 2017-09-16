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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
17:00 сегодня Ливерпуль -:- Бернли
17:00 сегодня Уотфорд -:- Манчестер Сити
19:30 сегодня Тоттенхэм -:- Суонси Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 8 тур
17:00 сегодня Халл Сити -:- Сандерленд
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 сегодня Бавария -:- Майнц
16:30 сегодня Вердер -:- Шальке-04
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
17:15 сегодня Хетафе -:- Барселона
21:45 сегодня Атлетико М -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
16:00 24’ Кротоне 0:0 Интер
21:45 сегодня Рома -:- Верона
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
16:30 сегодня ЦСКА -:- Ростов
19:00 сегодня Анжи -:- Краснодар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 14 тур
11:00 Матч завершен Луч-Энергия 1:1 Зенит-2
14:00 Матч завершен Томь 1:2 Спартак-2
18:00 сегодня Крылья Советов -:- Балтика
18:00 сегодня Кубань -:- Факел
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
18:00 сегодня Монако -:- Страсбур
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«Спартак-2» увез из Томска 3 очка

сегодня, 15:55
ТомьТомь1 : 2Спартак-2Спартак-2Матч завершен

В рамках 14-го тура ФНЛ «Спартак-2» добыл волевую победу над «Томью».

Томск, стадион «Труд»

«Томь» – «Спартак-2» – 1:2 (1:1)
Голы: Пульич 23 — Полубояринов 15, Сакала 80.

«Томь»: Шафинский, Зуйков, Пульич, Иванов (Соболев 63), Микуцкис, Сасин, Макурин (Гирдваинис 70), Войдель, Померко, Деобальд, Саная.
Главный тренер: Валерий Петраков.

«Спартак-2»: Терешкин, Лелюхин, Рассказов (Руденко 46), Сокол, Красильниченко, Мамин, Лихачев, Ломовицкий (Нимели 70), Полубояринов (Рудковский 90+1), Сакала, Самбу.
Главный тренер: Дмитрий Гунько.

Предупреждения: Лихачев 36, Гирдваинис 83, Сасин 85, Нимели 90+3.

Судья: Игорь Панин.

В другом поединке тура «Зенит-2» расписал мировую с «Луч-Энергией».

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Все комментарии
ermak6848
сегодня в 16:19
Молодцы "СПАРТАК - 2" !!!
Московская диаспора Поддерживает.
The Bilderberg group
сегодня в 16:14
здорово. Массимо подтягивай к основе Сакалу , норм игрок.
Василий 50
сегодня в 16:12
"Томь" можно только пожалеть.
Зато Губернатор Томской области, он же президент ФК "Томь", переизбрался.
старина
сегодня в 16:06
Сакалу давно пора в основу подтягивать
drug01
сегодня в 16:02
Этого следовало ожидать!
Colonist
сегодня в 16:01
Молодцы!
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