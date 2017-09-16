Фаната «Спартака» обвиняют в нападении на трех полицейских Марибора

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия A
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
17:00 сегодня Ливерпуль -:- Бернли
17:00 сегодня Уотфорд -:- Манчестер Сити
19:30 сегодня Тоттенхэм -:- Суонси Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 8 тур
17:00 сегодня Халл Сити -:- Сандерленд
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 сегодня Бавария -:- Майнц
16:30 сегодня Вердер -:- Шальке-04
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
17:15 сегодня Хетафе -:- Барселона
21:45 сегодня Атлетико М -:- Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
16:00 23’ Кротоне 0:0 Интер
21:45 сегодня Рома -:- Верона
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
16:30 сегодня ЦСКА -:- Ростов
19:00 сегодня Анжи -:- Краснодар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 14 тур
11:00 Матч завершен Луч-Энергия 1:1 Зенит-2
14:00 Матч завершен Томь 1:2 Спартак-2
18:00 сегодня Крылья Советов -:- Балтика
18:00 сегодня Кубань -:- Факел
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
18:00 сегодня Монако -:- Страсбур
  • Главные новости
  • Все новости
13:32
Фанаты ЦСКА призвали болельщиков провести первые 10 минут матча с «Ростовом» в тишине50
10:34
Набабкин: «С „Ростовом“ у ЦСКА все игры складываются непросто»42
10:27
Буффон может получить работу в ФИФА или продолжить карьеру футболиста в США20
08:35
Тошич: «Переезд в Англию пошел бы Головину на пользу»35
04:37
Канчельскис: «Промес – средний игрок, при прессинге сразу проявляется его „ни-че-го“»155
16:22
Эдер: «Не знаю, выйду ли я на поле в матче с „Амкаром“, но, конечно, хочу играть и забить»0
15:55
«Спартак-2» увез из Томска 3 очка6
15:54
Хенесс: «Перейдет ли Левандовски в „Реал“? Разве сегодня первое апреля?»3
15:36
ЦСКА - «Ростов»: стартовые составы25
14:58
Ле Со: «Жозе грубо обошелся с „Челси“. Но это типичный вредный Моуриньо»8
14:41
У Мамманы в Санкт-Петербурге пропали собаки39
14:32
Ходжсон: «Возможность возглавить „Кристал Пэлас“ — это замечательный подарок»5
14:15
Конте: «„Арсенал“ — один из главных претендентов на титул»12
13:58
Венгер: «Уэлбек — командный игрок, поэтому тренеры его и любят»0
13:50
Майкон: «Слова Зику — клевета. Я никогда не приходил на тренировки „Интера“ пьяным»12
13:40
Власов: «У „Зенита“ очень сильная команда, против таких играть всегда интересно» 7
13:21
Ибрагимович: «Вернулся в МЮ, чтобы стать улучшенной версией себя прежнего»7
13:05
Врач «Динамо»: «Панченко чувствует себя плохо. Это не ушиб, а сложная травма»15
12:58
«Зенит-2» расписал мировую с «Луч-Энергией»6
12:51
Кассано: «Мной в Италии не интересуются. Возможно, я стал слишком громоздким»3
12:34
Моуриньо: «Легко ли было отпустить Руни? Когда решение принимает легенда, легко»8
12:05
Набабкин: «Фаворит чемпионата — богатый клуб „Зенит“. У ЦСКА другая стратегия»46
11:51
«Милан» арендует у «Барселоны» Алейша Видаля, чтобы заменить Андреа Конти13
11:39
Дракслер не рад подписанию Неймара и хочет уйти в «Барселону»26
11:26
Мората: «Думал, что „Челси“ нужен Лукаку, а не я»9

Фаната «Спартака» обвиняют в нападении на трех полицейских Марибора

сегодня, 16:10
МариборМарибор1 : 1СпартакСпартакМатч завершен

Выезд «Спартака» на матч первого тура Лиги чемпионов в Марибор не обошелся без эксцессов. Суд словенского города обвинил болельщика «красно-белых» в нападении на трех полицейских. Об инциденте рассказал знакомый подозреваемого:

«Произошло это следующим образом. Перед входом на стадион произошла стычка с полицейскими, потому что они без причин отказывались пропускать толпу на трибуну и образовали давку. Волнения продолжались несколько секунд, после чего запуск на стадион продолжился. При этом человек, находящийся сейчас под следствием, спокойно и без каких-либо проблем прошёл на сектор до начала этого инцидента, у нас есть даже подтверждающее видео. После финального свистка полиция задержала фаната, который по описанию был похож на одного из участников конфликта.

Сейчас полиция вменяет ему нападение на трёх полицейских. Загадка, правда, как он мог напасть на этих самых полицейских, не покидая балкон, но переубедить словенцев на первом суде не вышло. Тем более они якобы нашли этих троих полицейских, хотя всё это звучит странно. Сейчас Андрею грозит пять лет лишения свободы, если мы не предоставим фотографии и видеоматериалы, подтверждающие его непричастность к потасовке».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
порт
сегодня в 16:24
Конечно оговорили болельщика. Все же знаю что болелы КБ самые спокойные и тихие, и вообще на футбол они приходят с книжками и полными карманами конфет.
sihafazatron
сегодня в 16:24
5 лет светит? чето словенцы перебарщивают.
Faustello
сегодня в 16:12
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
    Rambler's Top100