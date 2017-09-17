Канчельскис: «Пусть Слуцкий едет в Афганистан, может, там у него - футбольная страна»

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис обрушился с критикой на главного тренера «Халл Сити» Леонида Слуцкого, чья работа в английском клубе пока получается не слишком успешной:
«Слуцкому надо понять, что „Халл“ это не ЦСКА, где есть хороший подбор игроков, где в составе одни сборники. Здесь нет великих звезд, и как раз в таких клубах надо показывать свое тренерское мастерство. На родине ему кричали „Ура!“, а здесь придется доказывать свою профессиональную пригодность заново.
Я читал некоторые интервью, где он жаловался на одно, на другое. Все виноваты кругом? Или Англия для него тоже не футбольная страна? Пусть тогда поедет в Афганистан какой-нибудь, может, там для него - футбольная страна. Вот и добьется результата как раз».
Напомним, что накануне «Халл Сити» ушел от поражения в матче 8-го тура Чемпионшипа против «Сандерленда».
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Клубные
Бронзовый призёр чемпионата СССР (1989)
Обладатель Кубка СССР (1990)
Обладатель Суперкубка Европы (1991)
Чемпион Англии (1993, 1994)
Обладатель Кубка Англии (1994)
Обладатель Кубка английской лиги (1992)
Обладатель Суперкубка Англии (1993, 1994)
Чемпион Шотландии (1999, 2000)
Обладатель Кубка Шотландии (1999, 2000, 2002)
Обладатель Кубка шотландской лиги (1999, 2002)
Обладатель Кубка Саудовской Аравии (2003)
В сборной
Победитель молодёжного чемпионата Европы (1990)
Участник финальных турниров чемпионатов Европы (1992, 1996)
Личные
Мастер спорта (1989)
Мастер спорта международного класса (1990)
Заслуженный мастер спорта России (2011) — за победу в Суперкубке УЕФА 1991 года[26]
В списках 33-х лучших футболистов СССР — № 1 среди правых полузащитников (1990)
Лауреат премии «Стрелец» — лучший российский легионер (1995)
Лучший игрок месяца в английской премьер-лиге (апрель, 1996)
Лучший игрок графства Мерсисайд (1996)
Лучший российский легионер месяца (февраль, 1999) по версии «СЭ»
Лучший футболист-ветеран российской премьер-лиги (2006) по оценкам «СЭ»
Член «Клуба 100» российских бомбардиров[22х27]
Клубные
Бронзовый призёр чемпионата СССР (1989)
Обладатель Кубка СССР (1990)
Обладатель Суперкубка Европы (1991)
Чемпион Англии (1993, 1994)
Обладатель Кубка Англии (1994)
Обладатель Кубка английской лиги (1992)
Обладатель Суперкубка Англии (1993, 1994)
Чемпион Шотландии (1999, 2000)
Обладатель Кубка Шотландии (1999, 2000, 2002)
Обладатель Кубка шотландской лиги (1999, 2002)
Обладатель Кубка Саудовской Аравии (2003)
В сборной
Победитель молодёжного чемпионата Европы (1990)
Участник финальных турниров чемпионатов Европы (1992, 1996)
Личные
Мастер спорта (1989)
Мастер спорта международного класса (1990)
Заслуженный мастер спорта России (2011) — за победу в Суперкубке УЕФА 1991 года[26]
В списках 33-х лучших футболистов СССР — № 1 среди правых полузащитников (1990)
Лауреат премии «Стрелец» — лучший российский легионер (1995)
Лучший игрок месяца в английской премьер-лиге (апрель, 1996)
Лучший игрок графства Мерсисайд (1996)
Лучший российский легионер месяца (февраль, 1999) по версии «СЭ»
Лучший футболист-ветеран российской премьер-лиги (2006) по оценкам «СЭ»
Член «Клуба 100» российских бомбардиров[22х27]
Что ни интервью - то поток позитива и радости за соотечественников....
Легко ему рассуждать с высокого поста главного тренера студенческой сборной России про какой то там дворовый Чемпионшип....))))
Что ни интервью - то поток позитива и радости за соотечественников....
Легко ему рассуждать с высокого поста главного тренера студенческой сборной России про какой то там дворовый Чемпионшип....))))