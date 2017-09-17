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Канчельскис: «Пусть Слуцкий едет в Афганистан, может, там у него - футбольная страна»

сегодня, 00:54

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис обрушился с критикой на главного тренера «Халл Сити» Леонида Слуцкого, чья работа в английском клубе пока получается не слишком успешной:

«Слуцкому надо понять, что „Халл“ это не ЦСКА, где есть хороший подбор игроков, где в составе одни сборники. Здесь нет великих звезд, и как раз в таких клубах надо показывать свое тренерское мастерство. На родине ему кричали „Ура!“, а здесь придется доказывать свою профессиональную пригодность заново.

Я читал некоторые интервью, где он жаловался на одно, на другое. Все виноваты кругом? Или Англия для него тоже не футбольная страна? Пусть тогда поедет в Афганистан какой-нибудь, может, там для него - футбольная страна. Вот и добьется результата как раз».

Напомним, что накануне «Халл Сити» ушел от поражения в матче 8-го тура Чемпионшипа против «Сандерленда».

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Все комментарии
Lazio-Kiev ответил Jeck Denielse
сегодня в 01:34
Jeck Denielse:
Лишний раз убеждаюсь...Канчельскис - добрейшей души человек.. Что ни интервью - то поток позитива и радости за соотечественников.... Легко ему рассуждать с высокого поста главного тренера студенческой сборной России про какой то там дворовый Чемпионшип....))))
Родился в Украине, корни литовские, ситуативно играл за сборную России. Так что все сложно.
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 01:19
Там мы его точно потеряем!
RUONE ответил sidorchuk
сегодня в 01:18
sidorchuk:
чего добился канчельскис?
Специально для тебя,

Клубные

Бронзовый призёр чемпионата СССР (1989)
Обладатель Кубка СССР (1990)
Обладатель Суперкубка Европы (1991)
Чемпион Англии (1993, 1994)
Обладатель Кубка Англии (1994)
Обладатель Кубка английской лиги (1992)
Обладатель Суперкубка Англии (1993, 1994)
Чемпион Шотландии (1999, 2000)
Обладатель Кубка Шотландии (1999, 2000, 2002)
Обладатель Кубка шотландской лиги (1999, 2002)
Обладатель Кубка Саудовской Аравии (2003)
В сборной

Победитель молодёжного чемпионата Европы (1990)
Участник финальных турниров чемпионатов Европы (1992, 1996)
Личные

Мастер спорта (1989)
Мастер спорта международного класса (1990)
Заслуженный мастер спорта России (2011) — за победу в Суперкубке УЕФА 1991 года[26]
В списках 33-х лучших футболистов СССР — № 1 среди правых полузащитников (1990)
Лауреат премии «Стрелец» — лучший российский легионер (1995)
Лучший игрок месяца в английской премьер-лиге (апрель, 1996)
Лучший игрок графства Мерсисайд (1996)
Лучший российский легионер месяца (февраль, 1999) по версии «СЭ»
Лучший футболист-ветеран российской премьер-лиги (2006) по оценкам «СЭ»
Член «Клуба 100» российских бомбардиров[22х27]
Gahi
сегодня в 01:15
Зря Слцкий когда-то сказал что Россия не футбольная страна. Вот ему и аукнется это при первой же возможности от страны. Талант тренера не говарить а показывать результат там где многим не под силу это сделать.
sidorchuk
сегодня в 01:09
чего добился канчельскис?
Jeck Denielse
сегодня в 01:03
Лишний раз убеждаюсь...Канчельскис - добрейшей души человек..
Что ни интервью - то поток позитива и радости за соотечественников....

Легко ему рассуждать с высокого поста главного тренера студенческой сборной России про какой то там дворовый Чемпионшип....))))
95-shishani-95
сегодня в 00:59
Почему именно Афганистан? Пусть едет обратно в Нашу Рашку, или в какую-нибудь Литву!
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