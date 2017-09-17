Канчельскис: «Пусть Слуцкий едет в Афганистан, может, там у него - футбольная страна»

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис обрушился с критикой на главного тренера «Халл Сити» Леонида Слуцкого, чья работа в английском клубе пока получается не слишком успешной:

«Слуцкому надо понять, что „Халл“ это не ЦСКА, где есть хороший подбор игроков, где в составе одни сборники. Здесь нет великих звезд, и как раз в таких клубах надо показывать свое тренерское мастерство. На родине ему кричали „Ура!“, а здесь придется доказывать свою профессиональную пригодность заново.

Я читал некоторые интервью, где он жаловался на одно, на другое. Все виноваты кругом? Или Англия для него тоже не футбольная страна? Пусть тогда поедет в Афганистан какой-нибудь, может, там для него - футбольная страна. Вот и добьется результата как раз».

Напомним, что накануне «Халл Сити» ушел от поражения в матче 8-го тура Чемпионшипа против «Сандерленда».

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