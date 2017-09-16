«Халл Сити» ушёл от поражения в матче с «Сандерлендом»

В поединке 8-го тура Чемпионшипа «Халл Сити» и «Сандерленд» сильнейшего не выявили.
Кингстон-апон-Халл, стадион «Кингстон Коммуникейшн Стэдиум»
«Халл Сити» – «Сандерленд» – 1:1 (0:1)
Голы: Мейлер 82 - Воган 17
«Халл Сити»: МакГрегор, Доусон, Хектор (Мейлер 46), Кингсли, Томори, Хенриксен (Тораль 46), Ларссон, Гросицки, Айна, Боуэн, Дико (Кэмпбелл 70).
Главный тренер: Леонид Слуцкий.
«Сандерленд»: Рейтер, Коне, Овьедо, Мэттьюз, Уилсон, Ндонг, Кэттермоул, Уильямс (Родуэлл 76), Ханимен, Макманаман (Джонс 80), Воэн (Гуч 89).
Главный тренер: Саймон Грэйсон.
Предупреждения: Воэн 18, Гросицки 43, Уильямс 74, Овьедо 75, Родуэлл 77, Томори 90.
Судья: Даррен Инглэнд.
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