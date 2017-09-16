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Кучук: «Результат игры меня не устраивает»

сегодня, 19:25
ЦСКАЦСКА2 : 0РостовРостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал матч 10-го тура РФПЛ, в котором его команда уступила ЦСКА:

«Результат игры меня не устраивает, при первом голе произошло нарушение игровой дисциплины, а во втором тайме мы старались играть на победу. Начали отодвигать ЦСКА от своих ворот, но при этом не успевали за атаками соперника. Преднамеренные замены связаны с тем, что меня не устраивал счет.

Замена вратаря - это мой выбор. Илья Абаев нас выручил в трех-четырех случаях, это квалифицированный игрок. Вообще у нас есть два квалифицированных вратаря - Илья и Сергей Песьяков».

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Все комментарии
Трезвый повар ответил Лёха Шахтинский
сегодня в 21:02
Лёха Шахтинский:
Олег, Привет! Проиграл Ростов, значит проиграл. Я надеялся на лучшее, но куда деваться - это пока наши реальные реалии. Нашу прошлогоднюю, хладнокровную Ростовскую машину убийств столичных команд - безжалостно разбили, разломали и растащили Питер и Казань. Этими пацанами, которые сейчас за Ростов играют - мы ничего пока реального не сделаем против старожил первой тройки РФПЛ. Проверь эл. почту. С Днём Города Земляк и Мой Отличный Друг!!!
Привет Лёша.Спасибо друг)Ты тоже проверь почту))
cska plus
сегодня в 21:01
Честно говоря, я был удивлён появлению Абаева на поле.
Лёха Шахтинский
сегодня в 20:55
Леонид Станиславович - Сергей Песьяков более квалифицированный голкипер, чем Илья Абаев - это моё мнение и мнение всех наших болельщиков Ростова. Зачем Вы поставили Илью на очень серьёзную игру в Москве с ЦСКА? Он допускает ошибки. Ваше решение нам просто не понятно.
Dominators ответил starche
сегодня в 20:43
starche:
Детский лепет.
СДАЕТСЯ МНЕ МИЛ ЧЕЛОВЕК ,ЧТО ТЫ СТУКАЧОК .
drive45
сегодня в 20:34
Ничего страшного, необходимо сделать работу над ошибками и настраиватся на игру с новой командой.Удачи и положительных результатов в следующих играх.
Лёха Шахтинский ответил Трезвый повар
сегодня в 20:32
Трезвый повар:
Дядюн очень сильный игрок)С ним в атаке Ростов фактически вообще без напа играет.
Олег, Привет! Проиграл Ростов, значит проиграл. Я надеялся на лучшее, но куда деваться -
это пока наши реальные реалии. Нашу прошлогоднюю, хладнокровную Ростовскую машину убийств столичных команд - безжалостно разбили, разломали и растащили Питер и Казань. Этими пацанами, которые сейчас за Ростов играют - мы ничего пока реального не сделаем против старожил первой тройки РФПЛ. Проверь эл. почту. С Днём Города Земляк и Мой Отличный Друг!!!
Павел Амурский
сегодня в 20:28
И автобус пробивают, хоть он и бронированный.
Суеверный
сегодня в 20:24
А кого устроит поражение? Не знаком с такими. Счет по игре и с этим не поделать ничего. Был трудный матч и все могло поменяться в любую сторону. Не случайно мы соседи по турнирной таблице. Сегодня (вчера) больше повезло команде за которую я болею с детства (с 1970-го года).
loko7
сегодня в 20:18
Что то не видно было чтобы Ростов играл на победу.
Dominators ответил Ilya_1953
сегодня в 20:16
Ilya_1953:
"Ростов" движется по инерции и скоро займет свое привычное место.
В тройке призеров .
Dominators ответил starche
сегодня в 20:15
starche:
Детский лепет.
    Faustello
    сегодня в 20:02
    Ростов просто слабее ЦСКА, что тут может не устраивать?
    Ilya_1953
    сегодня в 20:01
    "Ростов" движется по инерции и скоро займет свое привычное место.
    Vector ответил Трезвый повар
    сегодня в 20:01
    Трезвый повар:
    Дядюн очень сильный игрок)С ним в атаке Ростов фактически вообще без напа играет.
    Поверь, нам это знакомо)))
    Воин666 ответил Таганский
    сегодня в 19:57
    Таганский:
    Напомню - матч с Зенитом в гостях Ростов сыграл 0 :0.. Или Зенит несерьезный соперник??))
    Но очки то вы всё равно потеряли. Для меня потеря очков это и поражение, и ничья.
    Трезвый повар ответил Vector
    сегодня в 19:57
    Vector:
    Но и пришли довольно сильные игроки. У Вас одна главная потеря... Сам понимаешь... Волшебника нет, кролик остался в цилиндре. А Кучук имеет довольно спорную тренерскую биографию. Вот и результат.
    Дядюн очень сильный игрок)С ним в атаке Ростов фактически вообще без напа играет.
    Vector ответил Трезвый повар
    сегодня в 19:55
    Трезвый повар:
    13 игроков ушли из команды в конце прошлого сезона.
    Но и пришли довольно сильные игроки. У Вас одна главная потеря... Сам понимаешь... Волшебника нет, кролик остался в цилиндре. А Кучук имеет довольно спорную тренерскую биографию. Вот и результат.
    starche
    сегодня в 19:53
    Детский лепет.
    Caniggia
    сегодня в 19:52
    Тупейший заголовок!
    Таганский ответил Воин666
    сегодня в 19:49
    Воин666:
    Как только у Ростова пошли серьёзные соперники, так они сразу начали терять очки. Такое было с Зенитом, Краснодаром и вот теперь с ЦСКА. А ведь впереди ещё будут Рубин, Локомотив, Спартак и в этих матчах будет видно на что претендует Ростов.
    Напомню - матч с Зенитом в гостях Ростов сыграл 0 :0..
    Или Зенит несерьезный соперник??))
    Таганский
    сегодня в 19:47
    А теперь поподробнее - кого, кроме ЦСКА устраивает этот счет??
    По крайней мере, болел Ростова - нет!!
    Трезвый повар ответил вованыч 80
    сегодня в 19:45
    вованыч 80:
    Ростов уже не тот!!!
    13 игроков ушли из команды в конце прошлого сезона.
    Воин666
    сегодня в 19:45
    Как только у Ростова пошли серьёзные соперники, так они сразу начали терять очки. Такое было с Зенитом, Краснодаром и вот теперь с ЦСКА. А ведь впереди ещё будут Рубин, Локомотив, Спартак и в этих матчах будет видно на что претендует Ростов.
    вованыч 80
    сегодня в 19:43
    Ростов уже не тот!!!
    Leha-ha50 ответил holms918
    сегодня в 19:42
    holms918:
    А кого может устраивать поражение?
    Тех ,кто ниже в турнирной таблице!
    sihafazatron
    сегодня в 19:41
    странно, я думал проигрывать все любят
    Трезвый повар
    сегодня в 19:39
    Всех болельщиков Ростова этот результат не устраивает.
    вoлгoдoн
    сегодня в 19:32
    Поражение на счет Кучука.
    holms918
    сегодня в 19:30
    А кого может устраивать поражение?
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