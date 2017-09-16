Кучук: «Результат игры меня не устраивает»

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал матч 10-го тура РФПЛ, в котором его команда уступила ЦСКА:

«Результат игры меня не устраивает, при первом голе произошло нарушение игровой дисциплины, а во втором тайме мы старались играть на победу. Начали отодвигать ЦСКА от своих ворот, но при этом не успевали за атаками соперника. Преднамеренные замены связаны с тем, что меня не устраивал счет.

Замена вратаря - это мой выбор. Илья Абаев нас выручил в трех-четырех случаях, это квалифицированный игрок. Вообще у нас есть два квалифицированных вратаря - Илья и Сергей Песьяков».

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