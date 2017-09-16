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Ганчаренко: «ЦСКА одержал заслуженную победу»

сегодня, 19:20
ЦСКАЦСКА2 : 0РостовРостовМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвел итоги матча 10-го тура РФПЛ против «Ростова», в котором «армейцы» победили со счетом 2:0:

«Думаю, что мы одержали заслуженную победу. Нам надо было выбирать, как играть против оборонительных команд, и первым вариантом был быстрый гол, но он не удался. Когда мы забили, пошла игра в обе стороны. Во втором тайме были быстрые атаки, мы могли еще забить, но все равно довольны победой.

В одном из эпизодов казалось, что мяч пересек линию ворот „Ростова“? Нам всем сейчас кажется после того, что было с „Ахматом“».

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Все комментарии
Великолепный
сегодня в 21:25
После игры болельщики армейцев поздравляли Виктора Гончаренко. ЦСКА одержал мощную и уверенную победу дома и может быть доволен тем, как начинается осенний отрезок сезона
Faustello
сегодня в 21:17
А Кучука результат игры не устраивает.
Будет переигровка )))
cska plus
сегодня в 21:03
С важной победой армейцев.
Беренгар
сегодня в 21:03
Ну кони это единственный соперник Зенита в этом сезоне, уверен мы и разыграем 1 и 2 места между собой
SHMEL
сегодня в 20:31
С тем,что ЦСКА уверенно,на классе обыграл Ростов наверное трудно не согласиться.С победой!
mensk
сегодня в 20:30
Да, а чего стоили эти крайние победы для ЦСКА в психологическом плане. Успехов команде и в дальнейшем.
oFANATo
сегодня в 20:27
Важные три очка, молодцы!
Великолепный
сегодня в 20:18
ЦСКА одержал заслуженную - на классе победу))
Дед за ЦСКА
сегодня в 20:14
Спасибо тренеру после Бенфики думал что устанут. Играли хорошо, защита ни только железная, но и забивная. Радует Витя, Игорь опять сухой. ЦСКА все молодцы!
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:01
Рад за ЦСКА и в первую очередь за Ганчаренко.
Kerri
сегодня в 19:52
Армейцев с заслуженной победой!
Филипповых ответил Беланов
сегодня в 19:51
    Levadia
    сегодня в 19:46
    А чего тут думать,по игре всё видно было.
    Трезвый повар ответил cska1948
    сегодня в 19:41
    cska1948:
    Наши оборонцы не позволили Ростову создать ни одного мало мальски острого момента. Так что победа безоговорочная.
    С Дядюном в атаке это не удивительно.
    Беланов ответил Филипповых
    сегодня в 19:40
    Филипповых:
    Гинер : " цээска одержал кабинетную победу"
      cska1948
      сегодня в 19:31
      Наши оборонцы не позволили Ростову создать ни одного мало мальски острого момента. Так что победа безоговорочная.
      Филипповых
      сегодня в 19:31
        Бекас10
        сегодня в 19:25
        Всех красно-синих с очередной победой!
        cska.78
        сегодня в 19:24
        Все по делу! Особенно важно было выиграть дома, после 3-х домашних поражений!
        EvgenyS ответил Трезвый повар
        сегодня в 19:23
        Трезвый повар:
        Конечно ЦСКА заслуженно победил.С этим никто и не спорит.
        Спорят спорят, тут спорщиков пол соккера.
        Воин666
        сегодня в 19:22
        Маскалёв пытался спорить, но даже у него не получилось.
        Трезвый повар
        сегодня в 19:21
        Конечно ЦСКА заслуженно победил.С этим никто и не спорит.
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