Ганчаренко: «ЦСКА одержал заслуженную победу»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвел итоги матча 10-го тура РФПЛ против «Ростова», в котором «армейцы» победили со счетом 2:0:

«Думаю, что мы одержали заслуженную победу. Нам надо было выбирать, как играть против оборонительных команд, и первым вариантом был быстрый гол, но он не удался. Когда мы забили, пошла игра в обе стороны. Во втором тайме были быстрые атаки, мы могли еще забить, но все равно довольны победой.

В одном из эпизодов казалось, что мяч пересек линию ворот „Ростова“? Нам всем сейчас кажется после того, что было с „Ахматом“».

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