Головин: «Мне показалось, что в эпизоде с ударом Фернандеса гола не было»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин считает, что в матче 10-го тура РФПЛ судейская бригада под руководством Владимира Москалева приняла верное решение, не став засчитывать мяч в ворота «Ростова», автором которого мог стать защитник «армейцев» Марио Фернандес. Головину показалось, что мяч после удара бразильца с российским паспортом не пересек линию ворот.

«Как мне показалось, гола не было. Мяч не полностью пересек линию. Так что его нельзя было засчитывать».

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