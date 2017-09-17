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Головин: «Мне показалось, что в эпизоде с ударом Фернандеса гола не было»

сегодня, 00:32
ЦСКАЦСКА2 : 0РостовРостовМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Александр Головин считает, что в матче 10-го тура РФПЛ судейская бригада под руководством Владимира Москалева приняла верное решение, не став засчитывать мяч в ворота «Ростова», автором которого мог стать защитник «армейцев» Марио Фернандес. Головину показалось, что мяч после удара бразильца с российским паспортом не пересек линию ворот.

«Как мне показалось, гола не было. Мяч не полностью пересек линию. Так что его нельзя было засчитывать».

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Все комментарии
Gahi
сегодня в 01:24
Саша оставайся такм же принципиальным до конца своей спортивной карьеры и удача тебя не когда не покинет. Хотя это будет не так легко.
Killofwrath
сегодня в 01:07
Было бы 0-0, или проигрывали в 1 мяч, сказал бы, что гол был
Kerri
сегодня в 01:01
Позиция достойная уважения!
Mond.
сегодня в 00:52
Показалось... не показалось .. надо вводить электронику, 21 век на дворе
Mond. ответил Jeck Denielse
сегодня в 00:49
Jeck Denielse:
Немного странное утверждение во время вражды Гинера с Будогосским.....))) Но честность подкупает....
У Гинера нет вражды, но претензии абсолютно по делу. Пусть судят по правилам и а не за мзду тогда и претензий не будет.
Jeck Denielse
сегодня в 00:44
Немного странное утверждение во время вражды Гинера с Будогосским.....)))
Но честность подкупает....
Александр Северный
сегодня в 00:37
Без комментариев.
Сочинский
сегодня в 00:37
Интересно,а если ничья или проигрышь?!
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