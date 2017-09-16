Скрипченко: «После первого тайма была надежда, что „Анжи“ сумеет отыграться»

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко после унизительного поражения своей команды от «Краснодара» отметил большую разницу в классе коллективов:
«Заслуженная победа „Краснодара“, мы в разных весовых категориях. Надо принять это поражение и то, что работы непочатый край.
Команда имела хорошие голевые моменты. При счете 0:1, когда доиграли первый тайм, была еще надежда, что можно отыграться».
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устраивать перетрубации с составом и тренерами. Конечно идеально надо было расформировывать Анжи господину Керимову. Понятно это его деньги
но так бросить свое детище не престало. Еще раз жаль болельщиков в
Дагестане каждый раз читать унизительные коменты и возразить мы ничего не можем.
Хочеться что бы Вадим выдержали удар со всех сторон. Удачи всем нам.
устраивать перетрубации с составом и тренерами. Конечно идеально надо было расформировывать Анжи господину Керимову. Понятно это его деньги
но так бросить свое детище не престало. Еще раз жаль болельщиков в
Дагестане каждый раз читать унизительные коменты и возразить мы ничего не можем.
Хочеться что бы Вадим выдержали удар со всех сторон. Удачи всем нам.