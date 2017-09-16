Скрипченко: «После первого тайма была надежда, что „Анжи“ сумеет отыграться»

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко после унизительного поражения своей команды от «Краснодара» отметил большую разницу в классе коллективов:

«Заслуженная победа „Краснодара“, мы в разных весовых категориях. Надо принять это поражение и то, что работы непочатый край.

Команда имела хорошие голевые моменты. При счете 0:1, когда доиграли первый тайм, была еще надежда, что можно отыграться».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте