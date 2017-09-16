Гунько: «Самое важное не победа, а бесценный опыт, что получают игроки „Спартака-2“»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал победу своей команды над «Томью» в матче 14-го тура ФНЛ:

«Мы знали, как „Томь“ действует в атаке, и имели четкий план на игру: стремились нейтрализовать опасные ситуации, возникающие после длинных передач и единоборств с участием Саная, а также делать ставку на быстрые таки. В первом тайме забили гол но, к сожалению, пропустили ответный мяч. Во втором — перестроились, поменяли схему игры, и это позволило полностью захватить инициативу. Наши футболисты справились и с давлением, которое оказывали хозяева, и с верховыми передачами. Создали довольно много моментов как в быстрых атаках, так и в позиционном нападении. Конечно, реализация оказалась не столь высокой, как хотелось бы. Но результат — 2:1 в нашу пользу, с чем я и поздравляю ребят. При этом мы понимаем, что самое важное не исход матча, а тот бесценный опыт, который в играх с сильными командами получают молодые футболисты. Мы надеемся на их рост и прогресс.

Томские любители футбола хотели увидеть Давыдова? В данный момент у главной команды очень плотный игровой режим, и практически все футболисты находятся в ее обойме. Возможно, кого-то из игроков, не приехавших в Томск, мы увидим завтра в матче с „Тосно“.

Есть ли у нас конкретная задача на сезон? Конечно. Задача — воспитывать футболистов для первой команды. За счет высокого соревновательного уровня в ФНЛ мы стараемся довести до нужного уровня всех ребят, которые есть у нас в обойме. При этом понятно, что если футболисты будут только проигрывать, то расти они не смогут. Эти вещи взаимосвязаны. Хорошо играешь — выигрываешь, занимаешь высокое место. И наоборот».

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