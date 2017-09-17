Фабрегас: «Не назвал бы „Арсенал“ своей бывшей девушкой»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас 8 лет провел в составе лондонского «Арсенала» и вспоминает это время с теплотой:

«Можно ли назвать „Арсенал“ моей бывшей? Я бы так не сказал. Это нечто большее, ведь когда расстаешься с девушкой, то спустя несколько лет можешь уже ничего не чувствовать.

Я до сих пор очень привязан к „Арсеналу“. Тяжело играть против этого клуба каждый раз, когда приходится с ним встречаться. Можете мне не верить, но я знаю, что чувствую, моя семья знает, и это всё, что для меня имеет значение.

Когда я принял решение покинуть „Барселону“, то „канониры“ были первым вариантом, а каталонцы прежде всего были обязаны связаться с „Арсеналом“. У лондонцев была неделя, чтобы согласиться выплатить за меня сумму отступных, либо не выплачивать. От „Арсенала“ ответ не последовал, клуб больше со мной не связывался, так что я перешел в „Челси“.

Я люблю Арсена — и как тренера, и за человеческие качества. Это его решение. Всегда говорил, что он для меня как отец. И всегда им останется».

Наставник «синих» Антонио Конте неоднократно лестно отзывался об испанском футболисте.

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