Конте о прошлогоднем поражении от «Арсенала»: «После той игры я понял свою команду»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что разгромное поражение от «Арсенала» в сентябре 2016 года стало переломным моментом для его команды. После этого «синие» выиграли 13 поединков кряду и закончили сезон на первом месте в турнирной таблице, став чемпионами. Сегодня соперникам предстоит встретиться вновь, в рамках матча 5-го тура АПЛ.

«Я очень хорошо помню тот матч, так как мы тогда выступили очень плохо. Однако затем мы поменяли тактическую схему, так как после той игры я понял свою команду. У нас не было баланса. В той игре „Арсенал“ доминировал с первой до последней минуты. Я понял, что идти тем путем не следует.

После матча мы многое поменяли в своей игре, а потом выиграли лигу».

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