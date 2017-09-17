Вернер: «Конечно же, я хочу однажды поиграть в большом клубе»

Нападающий «РБ Лейпциг» и сборной Германии Тимо Вернер, интерес к которому проявляет ряд топ-клубов Европы, не исключает, что в будущем переберется в одну из таких команд:

«Пока у меня все складывается удачно в „Лейпциге“, поэтому я не думаю о том, что может произойти через два или три года, но, конечно же, я хочу однажды поиграть в большом клубе.

„Бавария“ - большой клуб, но я об этом не думаю. В Испании это „Барса“, „Реал“ и „Атлетико“. В Англии - „Арсенал“, „Челси“, „Тоттенхэм“, „Ливерпуль“, „Ман Юнайтед“ и „Ман Сити“. Возможно, „РБ Лейпциг“ тоже станет большим клубом, я уверен в этом.

Если я не продлю контракт, то это не значит, что следующим летом я покину клуб. С другой стороны, будь у вас хоть пятилетний контракт - это не гарантия того, что вы останетесь».

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