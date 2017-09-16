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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 5 тур
17:00 Матч завершен Ливерпуль 1:1 Бернли
17:00 Матч завершен Уотфорд 0:6 Манчестер Сити
19:30 Матч завершен Тоттенхэм 0:0 Суонси Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 8 тур
17:00 Матч завершен Халл Сити 1:1 Сандерленд
Германия. Бундеслига 2017/2018, 4 тур
16:30 Матч завершен Бавария 4:0 Майнц
16:30 Матч завершен Вердер 1:2 Шальке-04
Испания. Примера 2017/2018, 4 тур
17:15 Матч завершен Хетафе 1:2 Барселона
21:45 Идет второй тайм, 90’ Атлетико М 1:0 Малага
Италия. Серия А 2017/2018, 4 тур
16:00 Матч завершен Кротоне 0:2 Интер
21:45 90’ Рома 3:0 Верона
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
16:30 Матч завершен ЦСКА 2:0 Ростов
19:00 Матч завершен Анжи 1:5 Краснодар
Россия. ФНЛ 2017/2018, 14 тур
11:00 Матч завершен Луч-Энергия 1:1 Зенит-2
14:00 Матч завершен Томь 1:2 Спартак-2
18:00 Матч завершен Крылья Советов 3:0 Балтика
18:00 Матч завершен Кубань 2:2 Факел
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
18:00 Матч завершен Монако 3:0 Страсбур
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Почеттино: «Доволен выступлением „Тоттенхэма“, но итог матча разочаровал»

сегодня, 23:14
ТоттенхэмТоттенхэм0 : 0Суонси СитиСуонси СитиМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино остался доволен игрой команды в матче 5-го тура АПЛ против «Суонси Сити», но не результатом - поединок завершился вничью, несмотря на явное игровое преимущество «шпор»:

«Итог нас очень разочаровал, ведь мы сделали для победы все. Создавали моменты, доминировали, но нам не везло.

Я доволен нашим выступлением, но это очередная ничья на „Уэмбли“, а это не очень хорошо.

Нужно похвалить и „Суонси“ и поздравить их с ничьей».

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Все комментарии
ceret ответил DXTK
сегодня в 23:32
DXTK:
Без бабла сейчас бы Челси вместе с куинз парк рейнджерсом чемпионшип завоевали бы, и ныряли тудя сюда как какой нибудь лифт.
У вас тоже начальник богатый еврей,но слишком жадный
05 dag
сегодня в 23:32
Маурисио был очень жестким игроком , но такие высказывания за гранью . Не могу представить , чтобы САФ после очередной ничьи МЮ с аутсайдером, говорил подобное. Представляется Ляйсан Утяшева , которая заходит в раздевалку Тоттонхэма и говорит : "Мои Хорошие !! Вы обделались , но вы все равно хорошие !" . Причём приходит сразу после раздевалки Ливера )))
DXTK ответил ceret
сегодня в 23:29
ceret:
Мы всё что можно выиграли
Без бабла сейчас бы Челси вместе с куинз парк рейнджерсом чемпионшип завоевали бы, и ныряли тудя сюда как какой нибудь лифт.
ceret ответил DXTK
сегодня в 23:23
DXTK:
А Челси до сих пор никто в англии не считает топ клубом, кроме российских глоров.
Мы всё что можно выиграли
DXTK ответил ceret
сегодня в 23:20
ceret:
Тоттенхэм потихоньку становится середняком
А Челси до сих пор никто в англии не считает топ клубом, кроме российских глоров.
ceret
сегодня в 23:17
Тоттенхэм потихоньку становится середняком
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