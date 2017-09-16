Почеттино: «Доволен выступлением „Тоттенхэма“, но итог матча разочаровал»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино остался доволен игрой команды в матче 5-го тура АПЛ против «Суонси Сити», но не результатом - поединок завершился вничью, несмотря на явное игровое преимущество «шпор»:

«Итог нас очень разочаровал, ведь мы сделали для победы все. Создавали моменты, доминировали, но нам не везло.

Я доволен нашим выступлением, но это очередная ничья на „Уэмбли“, а это не очень хорошо.

Нужно похвалить и „Суонси“ и поздравить их с ничьей».

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