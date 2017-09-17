Куман: «Лукаку в „Эвертоне“ заменить почти невозможно»

В преддверии матча 5-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» стоящий у руля «Эвертона» Рональд Куман пожаловался на то, что без Ромелу Лукаку его команда становится беззубой:

«Я не могу категорично сказать, что заменить его невозможно, но почти невозможно найти человека способного отгружать за „Эвертон“ столько голов, сколько отгружал Ромелу. Мы достаточно много спорили о том, как ему нужно прессинговать, куда бежать, где оказываться в поисках возможностей забить. Он один из лучших.

Таких личностей всегда тяжело заменить. Какая физика, какое количество голов... Это сложно».

Напомним, что бельгиец перешел в ряды манкунианцев, тогда как МЮ в обратном направлении отправил Уэйна Руни.

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