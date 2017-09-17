Гвардиола: «Агуэро - легенда „Манчестер Сити“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил нападающего Серхио Агуэро, который с помощью хет-трика в матче 5-го тура АПЛ против «Уотфорда» довел общее число забитых им мячей в футболке «горожан» до 175, что на два гола меньше клубного рекорда, принадлежащего Эрику Бруку:

«Надеюсь, Агуэро сможет побить этот рекорд очень скоро, и тогда мы сможем это дело как следует отпраздновать. Клуб может организовать празднества прямо на стадионе. Серхио - легенда, он часть истории клуба».

Послушайте, я никогда не сомневался в том, что он усердно работает. Но я хочу, чтобы он играл, а не только забивал. Не хочу, чтобы в моей команде два-три игрока оборонялись или пытались сообразить гол. Я хочу, чтобы все игроки оборонялись и все шли в атаку".

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