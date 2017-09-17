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19:00 Матч завершен Боруссия Д 5:0 Кельн
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16:00 Матч завершен Милан 2:1 Удинезе
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17:45 Матч завершен ПСВ 1:0 Фейеноорд
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11:00 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат
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16:30 Матч завершен Рубин 0:1 Урал
Франция. Лига 1 2017/2018, 6 тур
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«Ливерпуль» пока не решил, продлевать ли контракт со Старриджем

сегодня, 22:14

«Ливерпуль» решил подождать до лета в вопросе продления контракта с нападающим Дэниэлом Старриджем. Главный тренер команды Юрген Клопп пока не уверен, сможет ли 28-летний форвард приносить пользу «красным», которая бы оправдывала его зарплату в 150 тысяч фунтов по контракту, рассчитанному до 2019 года. В текущем сезоне нападающий забил пока лишь один гол, а всего он провел за мерсисайдцев 123 встречи и забил 61 гол.

Сам Клопп ранее говорил, что полностью доверяет Старриджу.

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Все комментарии
Monolo ответил dzvinka
сегодня в 23:07
dzvinka:
конечно же... НЕТ. Продать его кому угодно, за 10-15 уже будет норм. На минуточку, у ДеБрюйне 115к з/п, у Стара который играет 3 игры в сезоне 150к - это аргумент возможным критикам моего коммента.
и даже совесть не замучала за все эти годы...
dzvinka
сегодня в 23:02
конечно же... НЕТ. Продать его кому угодно, за 10-15 уже будет норм.
На минуточку, у ДеБрюйне 115к з/п, у Стара который играет 3 игры в сезоне 150к - это аргумент возможным критикам моего коммента.
Monolo
сегодня в 22:43
Жаль. Это его травмы( Видимо за ТОП клубы больше не поиграет. Следующая остановка Сандерленд с Бернли. Если вообще не Чемпионшип.
Monolo ответил ARMENIAN
сегодня в 22:42
ARMENIAN:
я всегда восхищался этим игроком, просто талантище, безусловно лучший английский футболист, но увы... травмы не дают показать себя в полной мере...
Когда это он был лучшим? не помню такого...
ARMENIAN
сегодня в 22:28
я всегда восхищался этим игроком, просто талантище, безусловно лучший английский футболист, но увы... травмы не дают показать себя в полной мере...
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