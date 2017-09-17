«Ливерпуль» пока не решил, продлевать ли контракт со Старриджем

«Ливерпуль» решил подождать до лета в вопросе продления контракта с нападающим Дэниэлом Старриджем. Главный тренер команды Юрген Клопп пока не уверен, сможет ли 28-летний форвард приносить пользу «красным», которая бы оправдывала его зарплату в 150 тысяч фунтов по контракту, рассчитанному до 2019 года. В текущем сезоне нападающий забил пока лишь один гол, а всего он провел за мерсисайдцев 123 встречи и забил 61 гол.

Сам Клопп ранее говорил, что полностью доверяет Старриджу.

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