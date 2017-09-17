ПСЖ в январе продаст ряд футболистов, чтобы соответствовать условиям ФФП

Рекордные покупки «Пари Сен-Жермена» этим летом вынуждают французский клуб устроить распродажу грядущим январем, чтобы не пришлось нарушать правила финансового фэйр-плей.

Зарубежная пресса утверждает, что Унаи Эмери не рассчитывает на услуги Анхеля Ди Марии, Юлиана Дракслера и Хавьера Пасторе. Кроме того, в числе претендентов на расставание с клубом называется Кевин Трапп.

Последним крупным приобретением парижан стал юный форвард «Монако» Килиан Мбаппе.

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