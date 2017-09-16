«Милан» арендует у «Барселоны» Алейша Видаля, чтобы заменить Андреа Конти

Вчера стало известно, что защитник «Милана» Андреа Конти серьезно травмировал крестообразную связку левого колена и выбыл из строя «россонери» на полгода. В спешном порядке найти замену итальянцы не смогут, но уже рассматривают варианты, которыми смогут восполнить эту потерю в январе — с открытием зимнего трансферного окна.

Основным претендентом на вступление в ряды «красно-черных» миланцы видят крайнего защитника «Барселоны» Алейша Видаля. Отмечается, что 28-летний футболист не входит в планы Эрнесто Вальверде, так что каталонский клуб не станет его удерживать. «Милан» рассчитывает арендовать игрока.

Отметим, что Конти предстоит перенести операцию в ближайшие 24 часа.

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