Гюндоган: «Сомневаюсь, что смогу вернуться на свой прежний уровень»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган признался, что психологически ему очень тяжело переносить свои частые травмы.

«У меня есть сомнения, касающиеся того, смогу ли я вновь вернуться на свой прежний уровень. Из-за всех этих взлетов и падений, а скорее падений, я чувствую разочарование.

Сейчас сомнения стали еще больше. Но у меня нет выбора. Это моя работа. Нужно пробовать снова».

Напомним, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола потихоньку увеличивает нагрузки игроку. В последнем матче своей команды Гюндоган появился на поле на 66-й минуте.

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