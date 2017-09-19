Гюндоган: «Сомневаюсь, что смогу вернуться на свой прежний уровень»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок Лиги
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Испания. Кубок
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Италия. Серия B
  • Китай. Суперлига
  • Нидерланды. Кубок Голландии
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Франция. Лига 2
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Лестер Сити -:- Ливерпуль
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Шальке-04 -:- Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 5 тур
23:00 сегодня Барселона -:- Эйбар
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
21:45 сегодня Болонья -:- Интер
  • Главные новости
  • Все новости
12:37
Конте - самый успешный тренер топ-5 лиг Европы за 100 последних матчей16
11:23
Будогосский: «У меня нет оснований прекращать свою деятельность»53
08:28
Причина конфликта между Неймаром и Кавани - премиальные56
03:20
L’Équipe: «Тиаго Силва предотвратил драку Неймара и Кавани в раздевалке»69
21:53
«Зенит» разгромил «Уфу»255
12:58
СМИ: «Финал Лиги чемпионов-2019 пройдёт в Баку»2
11:43
Юрченко: «Чьё нападение сильнее - „Зенита“ или „Спартака“? Самое сильное - у „Тосно“»29
11:30
«Ювентус» интересуется Облаком4
11:16
Карвахаль: «Я бы хотел стать капитаном „Реала“»9
11:09
Газизов: «Грубые ошибки судей в матчах РФПЛ - тенденция, нужны видеоповторы»29
11:01
Тотти начал посещать тренерские курсы6
10:50
Гари Невилл потроллил Фердинанда, объявившего о начале боксёрской карьеры5
10:40
Бобан: «Фаворит Серии А - „Ювентус“, в „Милане“ нет суперзвёзд»6
10:33
Кассано: «Дибала больше похож на Монтеллу, чем на Месси»3
09:59
Рио Фердинанд намерен стать профессиональным боксёром9
09:47
Ужасный промах с пенальти форварда сборной Колумбии Гутьерреса24
09:32
Морьентес: «Мбаппе должен поднять свою игру на новый уровень, чтобы выступать за „Реал“»14
09:14
СМИ: «Старридж покинет „Ливерпуль“ зимой»7
09:01
«Кёльн» требует переигровки матча с дортмундской «Боруссией»14
08:46
Кокорин: «Жёсткая конкуренция в „Зените“ - это нормально, давно её не было»36
08:40
«Ман Сити» претендует на Левандовски17
08:11
Карвахаль: «Мои отступные такие большие, что никто не сможет переманить меня из „Реала“»15
08:02
Владелец «Шанхай Шэньхуа»: «Тевес не оправдал наших ожиданий»18
07:34
Эррера: «„Ман Сити“ находится под давлением. Им необходимо что-нибудь выиграть»5
07:11
Спортиелло: «Дибала в отличной форме, но нам предстоит сдерживать весь „Ювентус“»3

Гюндоган: «Сомневаюсь, что смогу вернуться на свой прежний уровень»

сегодня, 12:45

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган признался, что психологически ему очень тяжело переносить свои частые травмы.

«У меня есть сомнения, касающиеся того, смогу ли я вновь вернуться на свой прежний уровень. Из-за всех этих взлетов и падений, а скорее падений, я чувствую разочарование.

Сейчас сомнения стали еще больше. Но у меня нет выбора. Это моя работа. Нужно пробовать снова».

Напомним, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола потихоньку увеличивает нагрузки игроку. В последнем матче своей команды Гюндоган появился на поле на 66-й минуте.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Igo0rek ответил Owl Fake
сегодня в 12:54
Owl Fake:
Жаль, что тебя не послушали.
Согласен, все время советую, советую, советую, а они все по своему, по своему, по своему...
Owl Fake ответил Igo0rek
сегодня в 12:50
Igo0rek:
"Замечательно"... А я говорил, что не надо брать футболиста, больше которого весит его медицинская карта.
Жаль, что тебя не послушали.
Igo0rek
сегодня в 12:49
"Замечательно"... А я говорил, что не надо брать футболиста, больше которого весит его медицинская карта.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:48
С ТАКИМ НАСТРОЕМ ДАЛЕКО НЕ УЕДЕШЬ !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
Rambler's Top100