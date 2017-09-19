Морьентес: «Мбаппе должен поднять свою игру на новый уровень, чтобы выступать за „Реал“»

Бывший нападающий «Реала» Фернандо Морьентес считает, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пока не дорос до уровня мадридского клуба:

«Учитывая то, что прошлый сезон у „Реала“ вышел великолепным, у клуба не было нужды покупать много новых игроков. А у такого игрока, как Мбаппе, всегда будет выбор, куда перейти.

Обычно команды нуждаются в усилении после плохих сезонов. Считаю, что в „Реале“ поступили правильно, не став делать серьезных изменений.

Мбаппе - фантастический футболист, и теперь у него есть возможность поднять свою игру на новый уровень. Только тогда у него будет шанс играть в такой команде, как „Реал“».

Ранее вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал о том, что „Реал“ делал очень серьезное предложение по Мбаппе.

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