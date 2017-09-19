Морьентес: «Мбаппе должен поднять свою игру на новый уровень, чтобы выступать за „Реал“»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок Лиги
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Испания. Кубок
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Италия. Серия B
  • Китай. Суперлига
  • Нидерланды. Кубок Голландии
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Франция. Лига 2
  • Швеция. Аллсвенскан
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Шальке-04 -:- Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 5 тур
23:00 сегодня Барселона -:- Эйбар
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
21:45 сегодня Болонья -:- Интер
  • Главные новости
  • Все новости
08:28
Причина конфликта между Неймаром и Кавани - премиальные28
03:20
L’Équipe: «Тиаго Силва предотвратил драку Неймара и Кавани в раздевалке»56
21:53
«Зенит» разгромил «Уфу»242
21:25
«Локомотив» неожиданно проиграл «Амкару»163
19:56
Каррера: «На собрании в Тарасовке „Спартак“ прояснил многие моменты»133
09:59
Рио Фердинанд намерен стать профессиональным боксёром1
09:47
Ужасный промах с пенальти форварда сборной Колумбии Гутьерреса5
09:14
СМИ: «Старридж покинет „Ливерпуль“ зимой»2
09:01
«Кёльн» требует переигровки матча с дортмундской «Боруссией»8
08:46
Кокорин: «Жёсткая конкуренция в „Зените“ - это нормально, давно её не было»12
08:40
«Ман Сити» претендует на Левандовски6
08:11
Карвахаль: «Мои отступные такие большие, что никто не сможет переманить меня из „Реала“»11
08:02
Владелец «Шанхай Шэньхуа»: «Тевес не оправдал наших ожиданий»13
07:34
Эррера: «„Ман Сити“ находится под давлением. Им необходимо что-нибудь выиграть»3
07:11
Спортиелло: «Дибала в отличной форме, но нам предстоит сдерживать весь „Ювентус“»3
06:54
Бубнов: «Манчини грамотно использует ротацию, в отличие от конкурентов»26
06:35
Ганчаренко: «Моя задача – оберегать Оланаре и искать ему применение»7
06:14
Азар: «Думаю, я начал прогрессировать уже после первой недели работы с Конте»2
05:54
Эррера: «„Реал“ каждое лето хочет купить Де Хеа, потому что он лучший в мире вратарь»4
05:28
Кавани: «Между мной и Неймаром нет никакой проблемы»7
04:49
Ганчаренко: «Если Гинер будет готов продать Головина в топ-клуб, то и я тоже»17
04:34
Обляков: «Вроде бы настраивались на матч с „Зенитом“. Не знаю, почему не получилось»4
04:20
Фернандеш: «„Локо“ сыграл откровенно слабо. Надеюсь, такое не повторится»1
03:50
Засеев: «Пенальти? Мы проиграли по делу. „Зенит“ нас переиграл»4
03:39
Ганчаренко: «Считаю, что Васин прогрессирует»10

Морьентес: «Мбаппе должен поднять свою игру на новый уровень, чтобы выступать за „Реал“»

сегодня, 09:32

Бывший нападающий «Реала» Фернандо Морьентес считает, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пока не дорос до уровня мадридского клуба:

«Учитывая то, что прошлый сезон у „Реала“ вышел великолепным, у клуба не было нужды покупать много новых игроков. А у такого игрока, как Мбаппе, всегда будет выбор, куда перейти.

Обычно команды нуждаются в усилении после плохих сезонов. Считаю, что в „Реале“ поступили правильно, не став делать серьезных изменений.

Мбаппе - фантастический футболист, и теперь у него есть возможность поднять свою игру на новый уровень. Только тогда у него будет шанс играть в такой команде, как „Реал“».

Ранее вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал о том, что „Реал“ делал очень серьезное предложение по Мбаппе.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Рауль и Зидан
сегодня в 09:58
Скорее всего он сам у Реала топ игрока выкупить .Пример Барсы должен быть всем показателен . Дурачье сунуло руку в пасть Льва , в итоге он ее откусил
Рауль и Зидан
сегодня в 09:54
После перехода Мбаппе в ПСЖ , его переход в Реал равен нулю . У Реала просто возможностей не будет его подписать . Шейху деньги не нужны , он в месяц в пять раз больше зарабатывает, чем Реал в год
Зидан 1972
сегодня в 09:43
Мне кажется прогресса в его игре не будет,ему надо было выбрать другую команду!Да и Псж с переходом Неймара потихоньку из внутри развалиться!
GGGringOOO
сегодня в 09:37
Если не затеряется в ПСЖ, то может и 69 Реала в дальнейшем подойдёт
DEIVID 2
сегодня в 09:35
На ... Мбаппе вообще подался в Париж, что бы играть на фланге, на ... ему нужен этот фланг. Спокойно бы играл себе в атаке с Фалькао.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
Rambler's Top100