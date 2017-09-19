Кассано: «Дибала больше похож на Монтеллу, чем на Месси»

Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано считает, что нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу неуместно сравнивать с лидером «Барселоны» Лионелем Месси:

«Я считаю Месси величайшим футболистом в истории, никого нельзя с ним сравнивать, даже Роналду. Дибала - отличный игрок, но его невозможно сравнивать с Месси.

Дибала больше напоминает Монтеллу: отличная техника, мощный, умный, много забивает.

Игуаин перестал забивать? Это феноменальный игрок, в „Реале“ он наколотил почти 150 голов. Но для меня лучшим центрфорвардом в мире является Луис Суарес. Он феноменален, топ-игрок. Но это лишь мое мнение, а у каждого оно свое».

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