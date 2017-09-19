Гари Невилл потроллил Фердинанда, объявившего о начале боксёрской карьеры

Не успел экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд объявить о начале боксерской карьеры, как его бывший одноклубник Гари Невилл потроллил англичанина:

«Эй, Рио, а когда ты будешь боксировать, будет ли на ринг выбегать Видич и получать пару панчей, пока ты будешь держать оборону со мной?»

Невилл упомянул в своем «твите» еще одного бывшего защитника «красных дьяволов» Неманью Видича который отличался на поле тем, что никогда не жалел себя.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте