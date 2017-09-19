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    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
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Экс-одноклубник Крооса: «Румменигге говорил Тони, что тот не игрок мирового класса»

сегодня, 15:56

Штефан Райнарц - бывший одноклубник (в «Байере») полузащитника «Реала» Тони Крооса, рассказал, почему последний покинул «Баварию» в 2013 году:

«„Бавария“ не приложила нужных усилий для того, чтобы сохранить Крооса. Манчестерские клубы тоже пытались подписать Тони, но „Реал“ их опередил, заплатив за Крооса 25 млн евро.

Он мой друг, и я знаю всю историю. В „Баварии“ ему предложили новый контракт, но не готовы были платить ему 10 млн евро в год. Румменигге сказал Тони, что тот не получит таких денег, так как не является игроком мирового класса.

Однако Тони ушел из „Баварии“ не из-за денег. Ему нужно, чтобы в него верили, поддерживали, и в „Реале“ это осознали. Поэтому он ушел».

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Рауль и Зидан
сегодня в 16:03
Спасибо вам Карл-Хайнц Румменнигге . Позволили моему любимому клубу, сэкономить 150 миллионов
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:02
ФЕДУН ГОВОРИЛ ГЛУШАКОВУ, ЧТО ОН НЕ ИГРОК МИРОВОГО КЛАССА.
DEIVID 2
сегодня в 15:59
А глоришки Реала и Баварии на лысого все гнали.
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