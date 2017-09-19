Дюгарри: «Вскоре Неймар будет в ПСЖ тренировки проводить и выбирать состав»

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри считает, что в конфликте между нападающими ПСЖ Неймаром и Эдинсоном Кавани виноват бразилец:

«Кавани играет за ПСЖ уже 4 года, это не тот человек, который будет сеять в команде раздор.

Неймар - отличный игрок. Он станет главным в ПСЖ. Но станет таковым не потому, что он стоит 222 млн евро, а когда выиграет с ПСЖ титулы. Унаи Эмери должен вмешаться в эту ситуацию.

Сейчас же Неймар, повторюсь, не является боссом в ПСЖ. Такими темпами он вскоре будет тренировки проводить и выбирать состав. Куда мы движемся?

Я симпатизирую Кавани. Он как сумасшедший носится весь матч. Никогда ничего не говорит. Данная ситуация не его вина».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте