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    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
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Дюгарри: «Вскоре Неймар будет в ПСЖ тренировки проводить и выбирать состав»

сегодня, 13:51

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри считает, что в конфликте между нападающими ПСЖ Неймаром и Эдинсоном Кавани виноват бразилец:

«Кавани играет за ПСЖ уже 4 года, это не тот человек, который будет сеять в команде раздор.

Неймар - отличный игрок. Он станет главным в ПСЖ. Но станет таковым не потому, что он стоит 222 млн евро, а когда выиграет с ПСЖ титулы. Унаи Эмери должен вмешаться в эту ситуацию.

Сейчас же Неймар, повторюсь, не является боссом в ПСЖ. Такими темпами он вскоре будет тренировки проводить и выбирать состав. Куда мы движемся?

Я симпатизирую Кавани. Он как сумасшедший носится весь матч. Никогда ничего не говорит. Данная ситуация не его вина».

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Все комментарии
KINGSof10
сегодня в 14:27
Лео тренирует барселонских, выбирает трансферы, состав, Неймар тоже хочет
Ice van Reed
сегодня в 14:24
Кавани не дал пробить пенку, итог сам запорол ее, у Неймара шансы пеналь запороть куда меньше. Вон в МЮ Лукаку не забил, теперь пенки бьет Марсиаль,
Inside91
сегодня в 14:22
Наследник Месси , спрашивается , нафига ушел от учителя?Унаследовал бы вотчину )
Igo0rek
сегодня в 14:21
У Месси научился. Тот тоже в Барселоне все решения принимает))
Василий 50
сегодня в 14:16
Неймара нужно ставить на место, но у Эмери это не получится.
У него не получилось даже с Дзюбой, за которым не стояли огромные деньги.
Caniggia
сегодня в 14:12
Нет там уже Ибры на счастье выскочки. Он бы быстро навёл порядок, заставил бы уважать партнёров. В раз бы за яйца вздёрнул и не посмотрел бы на 222 ляма.
DadGods
сегодня в 14:09
Всему виной женское воспитание в Барселоне.
Остапчук 67
сегодня в 14:08
Неймар мечтает быть похожим на Месси, но однобоко понимает роль Лионеля в "Барселоне". Аргентинец роль ведущего игрока завоевал, а бразилец хочет просто получить.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:06
Без году неделя в ПСЖ, а уже права качает. Не иначе, звезда, ёптить...
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:05
НЕЙМАР МИГОМ ПОСТАВИТ ТРЕНЕРИШКУ НА МЕСТО !!!!
DVoxNN
сегодня в 14:04
Хочет Месси быть. Вот только ему до Месси как до Китая раком.
MIKITA463295
сегодня в 14:03
В Анжи было такое...
ROMA DROGBA
сегодня в 14:01
Что то мне это напоминает...
Owl Fake
сегодня в 13:59
А Эмери будет на его позиции играть.
311
сегодня в 13:58
Французам не привыкать! Страной американцы рулят, футбольной командой - бразилец!)
Капитан Смoллетт
сегодня в 13:55
Ему скорей лицо сторожилы набьют чем, он боссом там станет...
juchok
сегодня в 13:55
пошла жара! ждем Неймара с ложкой во рту!
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