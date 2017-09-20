Мостовой: «Не вижу причин, почему „Спартак“ может не одолеть „Кубань“»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящей игры красно-белых против «Кубани» в 1/16 финала Кубка России:

«Не вижу причин, чтобы „Спартак“ не одолел „Кубань“, которая неважно идёт в ФНЛ. Хотя именно в кубковых матчах происходят сюрпризы, и команды ниже рангом выбивают фаворитов. На мой взгляд, шансы 60 на 40 в пользу красно-белых, состав которых значительно выше классом и разнообразнее. Каррера – опытный футболист и тренер, и наверняка старается исправить сложившуюся ситуацию.

Что скажу об обороне „Спартака“? В задней линии тоже расширяют ротацию. Стал появляться на поле Кутепов, который не всегда действовал удачно в прошлом сезоне. Многое зависит от самих футболистов. Выход в следующий раунд Кубка улучшит им настроение. Для игроков в любых ситуациях лучшее лекарство – победа».

Напомним, матч «Кубань» - «Спартак» обслужит арбитр из Дмитрова Евгений Турбин.

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