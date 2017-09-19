Кобелев: «Я не зацикливаюсь на голах Кокорина. Это его работа»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Кобелев подвел итоги матча «сине-бело-голубых» с «Уфой» в рамках 10-го тура РФПЛ:

«Перед игрой шансы соперников всегда равны. Но тот темп и та интенсивность, которые задал „Зенит“ в начале встречи, обескуражил „Уфу“. В первые 25 минут „сине-бело-голубые“ показали очень хорошую игру, забили два гола, контролировали ситуацию. Во встрече с „Динамо“ подопечные Манчини ходили пешком, а здесь за счет огромной скорости, движения, быстрой работы с мячом, они поставили в тупик оборону „Уфы“.

Кокорин? Я бы не зацикливался на его голах. Когда Саша не забивал, все его критиковали. Сейчас начал поражать ворота – мы его хвалим, что, наверное, правильно. Но вообще-то это его работа, плюс у него очень хорошие партнеры. Кокорин поймал вкус комбинационного футбола. Если заметили, все голы он забивает из вратарской площади. Это как раз его позиция, его место.

Я считаю, он должен был так играть еще три года назад. Почему его прорвало сейчас? Здесь много факторов сложилось воедино. Футболисты понимают, что при такой скамейке, если ты провалишь одну игру, сразу окажешься в запасе. Это заставляет их максимально выкладываться и на тренировках, и во время матчей».

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