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Веллитон: «Если больше не поиграю в России, всю оставшуюся жизнь буду болеть за „Спартак“»

сегодня, 22:13

Бывший форвард «Спартака» Веллитон этим летом покинул «Кайсериспор» и теперь предполагает, что может вернуться в РФПЛ:

«Пока не знаю, где продолжу карьеру. Я проходил медицинские тесты в „Ренне“. Возможно, это наиболее вероятный вариант для меня. Сейчас нахожусь дома в Турции. Мой агент говорит, что скоро ситуация разрешится. „Кайсериспор“ не платил мне зарплату три месяца, и это не первый случай, так что этого достаточно, чтобы я мог расторгнуть контракт. „Кайсери“ действительно рассчитывает получить от меня 2 млн евро, потому что из ФИФА ещё не пришли документы. Тем не менее я свободный агент и могу перейти в любую команду. У меня уже особо нет желания играть в „Кайсери“ после всего, что случилось, после того как президент клуба усложнял моё выступление за команду. 

В принципе, моё возвращение в РФПЛ возможно. Я мог перейти в „Локомотив“ этим летом. Переговоры шли. Возможен ли этот вариант сейчас? Не уверен. Хотел бы в будущем вернуться в Россию. Я влюблён в поклонников „Спартака“. Хочу пожелать им всего лучшего, чтобы они добились всего, к чему стремятся. Поздравляю их с чемпионством. Если больше не поиграю ни в одном клубе России, то всю оставшуюся жизнь буду болеть за „Спартак“. Поймите меня правильно. Если бы перешёл в „Локо“, то у меня была бы привязанность уже к другой команде РФПЛ».

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Все комментарии
drug01
сегодня в 23:07
А что если вновь в Спартак????Слабо....
oFANATo
сегодня в 23:05
Сейчас нахожусь дома в Турции.... Вот там тебе и место....
Старый Пью
сегодня в 23:02
    Роман Романов
    сегодня в 23:01
    Да ну..... Как там... сбитый летчик
    Павел Амурский
    сегодня в 22:59
      Michele_Alboreto
      сегодня в 22:56
        Казанский ответил Великолепный
        сегодня в 22:47
        Великолепный:
        Узнав , что Велик вернулся в Спартак , Березуцкий напомнил ему о себе и Велик сразу же закончит карьеру , от греха подальше !Здоровье важнее ! ))
        Ты первый среди плагиатов!!!!))
        Великолепный ответил Алексей Коротеев
        сегодня в 22:45
        Алексей Коротеев:
        Узнав , что Велик вернулся в Спартак , Акинфеев сразу же закончит карьеру , от греха подальше !Здоровье важнее ! ))
        Узнав , что Велик вернулся в Спартак , Березуцкий напомнил ему о себе и Велик сразу же закончит карьеру , от греха подальше !Здоровье важнее ! ))
        Казанский ответил cska1234
        сегодня в 22:38
        cska1234:
        Ну что мне писать, я решу наверное сам, без мудрых советов.
          cska1234 ответил Казанский
          сегодня в 22:35
          Казанский:
          Тем более не стоит писать такие провокационные комменты)))
          Ну что мне писать, я решу наверное сам, без мудрых советов.
          Казанский ответил cska1234
          сегодня в 22:35
          cska1234:
          Даже отрицать не буду что это проблема не Веллитона и не Спартака, а всего футбола.
          Тем более не стоит писать такие провокационные комменты)))
          cska1234 ответил Казанский
          сегодня в 22:33
          Казанский:
          К Онопко обратись с этим вопросом)))
          Даже отрицать не буду что это проблема не Веллитона и не Спартака, а всего футбола.
          Алексей Коротеев
          сегодня в 22:33
          Узнав , что Велик вернулся в Спартак , Акинфеев сразу же закончит карьеру , от греха подальше !Здоровье важнее ! ))
          Казанский ответил cska1234
          сегодня в 22:33
          cska1234:
          Вот продажный мешок.
          К Онопко обратись с этим вопросом)))
          cska1234
          сегодня в 22:30
          Вот продажный мешок.
          TihonAlt
          сегодня в 22:28
          Удачи тебе, Велик! Помним и любим!
          starche
          сегодня в 22:25
          Акинфей с нетерпением ждёт его возвращения.............
          starche
          сегодня в 22:23
          Поздновато поздравляет с чемпионством...................Да ещё и юморист.
          Evgen44 ответил yarik1_78
          сегодня в 22:23
          yarik1_78:
          Возьмите его хоть кто нибудь!Ну там труселя потные после матча собирать,или еще для чего...
            Казанский
            сегодня в 22:22
            Велика зимой можно ожидать в Рубине.Хороший нап
            Salihamidjic
            сегодня в 22:21
            За Спартак сдетства
            Так Себе Аналитик
            сегодня в 22:19
            Вообще-то он сказал: "Если больше не поиграю в России, всю оставшуюся жизнь буду ждать чемпионства "Спартака"".
            yarik1_78
            сегодня в 22:17
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