Веллитон: «Если больше не поиграю в России, всю оставшуюся жизнь буду болеть за „Спартак“»

Бывший форвард «Спартака» Веллитон этим летом покинул «Кайсериспор» и теперь предполагает, что может вернуться в РФПЛ:

«Пока не знаю, где продолжу карьеру. Я проходил медицинские тесты в „Ренне“. Возможно, это наиболее вероятный вариант для меня. Сейчас нахожусь дома в Турции. Мой агент говорит, что скоро ситуация разрешится. „Кайсериспор“ не платил мне зарплату три месяца, и это не первый случай, так что этого достаточно, чтобы я мог расторгнуть контракт. „Кайсери“ действительно рассчитывает получить от меня 2 млн евро, потому что из ФИФА ещё не пришли документы. Тем не менее я свободный агент и могу перейти в любую команду. У меня уже особо нет желания играть в „Кайсери“ после всего, что случилось, после того как президент клуба усложнял моё выступление за команду.

В принципе, моё возвращение в РФПЛ возможно. Я мог перейти в „Локомотив“ этим летом. Переговоры шли. Возможен ли этот вариант сейчас? Не уверен. Хотел бы в будущем вернуться в Россию. Я влюблён в поклонников „Спартака“. Хочу пожелать им всего лучшего, чтобы они добились всего, к чему стремятся. Поздравляю их с чемпионством. Если больше не поиграю ни в одном клубе России, то всю оставшуюся жизнь буду болеть за „Спартак“. Поймите меня правильно. Если бы перешёл в „Локо“, то у меня была бы привязанность уже к другой команде РФПЛ».

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