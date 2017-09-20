Дюков: «Основная цель „Зенита“ – войти и закрепиться в топ-10 сильнейших клубов Европы»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков рассказал о главной стратегической цели петербургского клуба:

«Основная стратегическая цель – войти в число ведущих европейских клубов. Войти и закрепиться в топ-10 сильнейших клубов Европы. Победа в Лиге чемпионов? Пока это мечта. Но если ты находишься в топ-10, мечта превращается во вполне достижимую цель.

Каким образом достичь этой цели? Продолжить работу по повышению уровня нашей первой команды. В том числе и повышением эффективности работы нашей системы детско-юношеского и молодёжного футбола. Но, конечно, наличие в составе клуба только академии, пусть даже и очень сильной, для успеха в современном футболе недостаточно. Для того чтобы иметь команду топ-уровня нужны соответствующие финансовые возможности. Поэтому стратегически важно продолжить устойчиво наращивать доходы клуба из всех источников.

Сильно ли мешает финансовый fair play задаче попасть в топ-10? В целом финансовый fair play – правильная идея, верная для европейского футбола. Но текущие правила, на мой взгляд, требуют донастройки. При этом я хочу подчеркнуть, что „Зенит“ полностью им соответствует. Просто мы видим определённые угрозы для европейского футбола, и в принципе не хотелось бы, чтобы из-за, скажем так, некоторой неоптимальности действующих правил деньги инвесторов и болельщиков ушли бы на другие футбольные рынки или в другие виды спорта».

Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко выразил мнение, что через 3-4 года нынешний состав команды сможет выиграть Лигу чемпионов.

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