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Будогосский: «Пока рано ставить вопрос о работе женщин-арбитров в первом дивизионе»

сегодня, 22:39

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский считает, что российскому футболу пока рано руководствоваться примером Бундеслиги и приглашать на матчи высокого уровня женщин-арбитров:

«К женщине-судье в Бундеслиге отношусь позитивно. Что касается нас, мы не отстаём. В том плане что у нас Пустовойтова работает на матчах молодёжного первенства. Подключать женщин-арбитров — рекомендация международных организаций. У них должна быть соответствующая практика. В России не самый сильный женский чемпионат, и практика на молодёжном первенстве является хорошим подспорьем для подготовки к ответственным международным матчам. В своё время у нас женщины работали на играх второго дивизиона в качестве ассистентов. Сегодня обычное явление, когда женщины помогают на матчах молодёжного первенства.

Наверное, пока преждевременно ставить вопрос о том, чтобы женщины-судьи работали в первом дивизионе. На мой взгляд, мы должны подготовить наше футбольное сообщество к тому, что у нас будет не одна Пустовойтова. А когда будет несколько женщин-арбитров её уровня, тогда постепенно поставим вопрос о том, чтобы они работали на этом уровне».

Напомним, что с этого сезона на матчах первого немецкого дивизиона работает 38-летняя Бибиана Штайнхаус.

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Все комментарии
rammax fcsm
сегодня в 23:01
назовите мне хоть одну причину, почему баба должна судить МУЖСКОЙ футбол.... хоть ОДНУ....
Призрак Убитого Енота
сегодня в 22:55
"В России не самый сильный женский чемпионат"

Ну да, правда женская сборная России на 25-м месте в мире, а мужская - на 65-м))
Александр Северный
сегодня в 22:55
Во что превратиться футбол, ужас.
Owl Fake
сегодня в 22:51
Вы сначала лимит уберите, а потом о женщинах-арбитрах говорите.. тоже мне новаторы.

Переход от мануфактуры к фабрике никак осуществить не могут, а собираются ракеты в космос запускать.
Казанский
сегодня в 22:45
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