Будогосский: «Пока рано ставить вопрос о работе женщин-арбитров в первом дивизионе»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский считает, что российскому футболу пока рано руководствоваться примером Бундеслиги и приглашать на матчи высокого уровня женщин-арбитров:

«К женщине-судье в Бундеслиге отношусь позитивно. Что касается нас, мы не отстаём. В том плане что у нас Пустовойтова работает на матчах молодёжного первенства. Подключать женщин-арбитров — рекомендация международных организаций. У них должна быть соответствующая практика. В России не самый сильный женский чемпионат, и практика на молодёжном первенстве является хорошим подспорьем для подготовки к ответственным международным матчам. В своё время у нас женщины работали на играх второго дивизиона в качестве ассистентов. Сегодня обычное явление, когда женщины помогают на матчах молодёжного первенства.

Наверное, пока преждевременно ставить вопрос о том, чтобы женщины-судьи работали в первом дивизионе. На мой взгляд, мы должны подготовить наше футбольное сообщество к тому, что у нас будет не одна Пустовойтова. А когда будет несколько женщин-арбитров её уровня, тогда постепенно поставим вопрос о том, чтобы они работали на этом уровне».

Напомним, что с этого сезона на матчах первого немецкого дивизиона работает 38-летняя Бибиана Штайнхаус.

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