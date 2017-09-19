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Будогосский: «Сельдяков совершил ошибку и, возможно, пропустит один тур»

сегодня, 21:40
ТосноТосно2 : 2СпартакСпартакМатч завершен

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский разобрал работу судейской бригады Владимира Сельдякова в матче 10-го тура РФПЛ «Тосно» - «Спартак»:

«На мой взгляд, Сельдяковым была допущена одна ошибка в матче „Тосно“ – „Спартак“: когда Петкович толкал Заболотного в штрафной, а свистка не последовало. Володя должен был назначить 11-метровый удар на 74-й минуте, и это ошибка. Комиссия примет вердикт, и на его основании будет принято решение о дальнейшей работе Сельдякова на матчах РФПЛ. Возможно, ему придётся пропустить один тур. Но мы продолжаем ему доверять. 

Удаление игрока „Тосно“ — непростая ситуация. Судья принял такое решение в том числе благодаря слаженной работе с ассистентами. Я с ним согласен. Момент с падением Промеса непростой, но я бы поддержал Сельдякова, который показал ему карточку за симуляцию. 

Формально, офсайд в эпизоде со вторым голом „Тосно“ был. Ассистент оказался на метр дальше правильной точки, и под его углом, возможно, выглядело так, что офсайда не было. Момент непростой, и всё решили сантиметры. Если бы ассистент занял верную позицию, он бы, вероятно, принял другое решение».

Ранее ошибку с офсайдом признал и сам судья поединка Владимир Сельдяков.

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Все комментарии
EvgenyS ответил Роман Романов
сегодня в 21:56
Роман Романов:
Нет, я спрашиваю официалку.
РФПЛ – примерно 78 000 рублей за матч
Роман Романов ответил EvgenyS
сегодня в 21:55
EvgenyS:
Cмотря как, официально или нет...
Нет, я спрашиваю официалку.
EvgenyS ответил Роман Романов
сегодня в 21:54
Роман Романов:
А сколько у нас главные судьи за матч получают интересно.
Cмотря как, официально или нет...
Роман Романов
сегодня в 21:52
А сколько у нас главные судьи за матч получают интересно.
Великолепный
сегодня в 21:51
У Тосно отобрали три очка!
Брулин
сегодня в 21:51
Формально, офсайд в эпизоде со вторым голом „Тосно“ был.
Но это не ошибка...
Egorium
сегодня в 21:47
И не одну ошибку, а целую кучу и все в пользу спартака.
Александр Северный
сегодня в 21:46
За такую ошибку, повлиявщую на результат матча, нужно минимум на год во вторую лигу.
cska.78
сегодня в 21:44
    eaguar
    сегодня в 21:44
    Одна ошибка - один месяц минимум должно быть .
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