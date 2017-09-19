Будогосский: «Сельдяков совершил ошибку и, возможно, пропустит один тур»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский разобрал работу судейской бригады Владимира Сельдякова в матче 10-го тура РФПЛ «Тосно» - «Спартак»:

«На мой взгляд, Сельдяковым была допущена одна ошибка в матче „Тосно“ – „Спартак“: когда Петкович толкал Заболотного в штрафной, а свистка не последовало. Володя должен был назначить 11-метровый удар на 74-й минуте, и это ошибка. Комиссия примет вердикт, и на его основании будет принято решение о дальнейшей работе Сельдякова на матчах РФПЛ. Возможно, ему придётся пропустить один тур. Но мы продолжаем ему доверять.

Удаление игрока „Тосно“ — непростая ситуация. Судья принял такое решение в том числе благодаря слаженной работе с ассистентами. Я с ним согласен. Момент с падением Промеса непростой, но я бы поддержал Сельдякова, который показал ему карточку за симуляцию.

Формально, офсайд в эпизоде со вторым голом „Тосно“ был. Ассистент оказался на метр дальше правильной точки, и под его углом, возможно, выглядело так, что офсайда не было. Момент непростой, и всё решили сантиметры. Если бы ассистент занял верную позицию, он бы, вероятно, принял другое решение».

Ранее ошибку с офсайдом признал и сам судья поединка Владимир Сельдяков.

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