Трабукки: «Каррера сам предложил клубу кандидатуру Петковича»

Известный футбольный агент Марко Трабукки прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, сказанные им после матча с «Тосно» (2:2), а также рассказал о трансфере защитника Марко Петковича:

«Мог ли Каррера подумать, что игроки его „сливают“? Не всегда слова тренера полностью отражают его мысли. Часто в Италии тренеры говорят футболистам: „Я вас сейчас всех побью“, это не означает, что дело действительно дойдёт до драки.

Думаю, что Массимо доволен селекцией. Наверное, он просто ждал новых игроков к началу сбора. Возможно, в этом году футболисты „Спартака“ менее мотивированы, чем в прошлом году или недостаточно мастеровиты, чтобы успешно выступать на два фронта. Не забывайте о том, что в прошлом году все соперники „Спартака“ имели ряд серьёзных и объективных проблем, которые частично помогли красно-белым стать чемпионами.

Как Массимо согласился взять Петковича? На эту позицию рассматривался только свободный агент. И Массимо в этой ситуации посчитал Петковича одной из лучших кандидатур. Он сам предложил клубу этого игрока, а ему, в свою очередь, знакомый агент Джанлука Фиорини. Вы же понимаете, что Каррера не мазохист. Если бы у него было 5, 10 или 15 миллионов на правого защитника, он бы, наверное, не приобрёл Петковича, а купил бы, допустим, Марио Фернандеса».

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