Киммих: «„Бавария“ заслуженно победила „Шальке“»

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих подвел итоги матча 5-го тура Бундеслиги с «Шальке» (3:0).

«Я считаю, что обе команды в начале встречи сделали довольно много ошибок во время построения игры. Мы заработали пенальти и довольно быстро смогли сделать счёт 2:0. Однако мы позволили „Шальке“ создать несколько моментов у наших ворот. Во втором тайме мы хорошо контролировали игру, позволили сопернику нанести лишь несколько дальних ударов. Считаю, что мы победили заслуженно».

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