Итальянский сенатор предложил отправить Дибалу в Северную Корею

Член сената Италии и поклонник «Ювентуса» Антонио Рацци считает, что нападающего «бьянконери» Пауло Дибалу следует отправить в Северную Корею, чтобы урегулировать кризис:

«Я хочу отдать Пауло Дибалу Северной Корее. То же самое пытаюсь сделать с поп-группой Il Volo.

Знаю, что Ким Чен Ын страстно любит спорт и музыку, поэтому я и хочу участия суперзвезды „Ювентуса“ Дибалы. Если я возьму Пауло с собой, на стадион придут 200 тысяч болельщиков. На арене придется разместить большие экраны. Для них это событие станет национальным праздником».

Напомним, что Дибала отметился хет-триком в последнем матче Серии А с «Сассуоло» и единолично возглавил таблицу бомбардиров.

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