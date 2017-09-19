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Итальянский сенатор предложил отправить Дибалу в Северную Корею

сегодня, 19:49

Член сената Италии и поклонник «Ювентуса» Антонио Рацци считает, что нападающего «бьянконери» Пауло Дибалу следует отправить в Северную Корею, чтобы урегулировать кризис:

«Я хочу отдать Пауло Дибалу Северной Корее. То же самое пытаюсь сделать с поп-группой Il Volo.

Знаю, что Ким Чен Ын страстно любит спорт и музыку, поэтому я и хочу участия суперзвезды „Ювентуса“ Дибалы. Если я возьму Пауло с собой, на стадион придут 200 тысяч болельщиков. На арене придется разместить большие экраны. Для них это событие станет национальным праздником».

Напомним, что Дибала отметился хет-триком в последнем матче Серии А с «Сассуоло» и единолично возглавил таблицу бомбардиров.

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Все комментарии
romanDonskoy
сегодня в 20:35
чо он несёт???
Марк Аврелий ответил NGYRZ
сегодня в 20:26
NGYRZ:
Я думал у нас Жириновский один такой, ан нет..., оказывается еще и в Италии свой есть...!
У вас на Кавказе бомбит что ли от Жириновского?
ДАША Д
сегодня в 20:25
Сенатор скоро будет извиняться.
lemon_kg
сегодня в 20:23
ПОТОМ ПРОДАСТ В РАБСТВО, ЧТОБ ОН УЧИЛ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ)))
juchok
сегодня в 20:17
в чем фишка? я прост телек ваще не смотрю...
Старлей84
сегодня в 20:15
Отправляй Почтой России. Пока он будет ехать, вокруг почтамтов по пути следования успеют стадионы построить, а это дополнительный кэш за просмотр бандероли с Дибалой.
Брулин
сегодня в 20:07
Это местный Жириновский??
ROMA DROGBA
сегодня в 20:06
Отличная идея!
Дибала станет рекламным лицом ядерной программы Северной Кореи!
Шуnя771
сегодня в 20:03
Чё трепитесь ребя?)))

С каждым пуском прибавка в 1500 км... (и в высоту по паре сотен км.))....
Sylpheed
сегодня в 20:01
Северным корейцам по 66 у, у них свой интернет)
Inside91
сегодня в 20:01
И оставит вас там Ким Чен Ырик отдыхать насильно )))А если Италия вякать начнет - помашет им своими ракетами)
Аргeнтинeц
сегодня в 19:54
И Антона Заболотного надо туда же прицепом. Будет через себя забивать по три раза за матч
NGYRZ
сегодня в 19:52
Я думал у нас Жириновский один такой, ан нет..., оказывается еще и в Италии свой есть...!
Марк Аврелий
сегодня в 19:52
Да, в Северной Корее реально огромный стадион.
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