Зидан - о конфликте в ПСЖ: «В „Реале“ мы заранее знаем, кто исполнит пенальти»

Журналисты поинтересовались мнением главного тренера «Реала» Зинедина Зидана о ситуации, складывающейся в «Пари Сен-Жермене». Напомним, новичок парижан Неймар не смог поделить мяч с Эдинсоном Кавани в матче с «Лионом», что едва не вылилось в драку.

«Готовясь к матчам, мы заранее знаем, кто исполнит штрафные и пенальти. Но я не собираюсь рассуждать о проблемах ПСЖ, я сосредоточен на делах своей команды», - отметил наставник «королевского клуба».

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