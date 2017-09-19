Эрикссон: «Хочу, чтобы люди, услышав моё имя, думали о футболе, а не о моих романах»

Шведский специалист Свен-Горан Эрикссон, который летом был уволен с поста главного тренера клуба второго китайского дивизиона «Шеньчжень», рассказал о своей любви к женщинам:

«Лучшие годы моей жизни, пожалуй, прошли в Риме, где я тренировал прекрасный „Лацио“.

Я хочу, чтобы люди, услышав мое имя, думали о футболе, а не о моих романах. Например, я никогда не изменял Нэнси Дель'Олио, ведь мы не были женаты. Однако английская пресса видела все в несколько ином свете. Что поделать? Я слишком влюбчив.

В Англии было весело, кроме папарацци, затаившихся вокруг дома в лодках и кустах.

Моя следующая работа? Точно за деньгами не погонюсь».

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