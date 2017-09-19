Азар: «Во Франции я буду играть только за „Лилль“»

Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул, что он не перейдет в ПСЖ, поскольку во Франции готов играть только за свой бывший клуб - «Лилль».

«Во Франции есть несколько больших клубов, эта лига была привлекательной еще в те времена, когда я там играл. Звезды футбола хотят выступать там, и это очень здорово. Но если я однажды туда вернусь, то буду играть только за „Лилль“ - это мой клуб.

Сейчас я - игрок „Челси“. Не знаю, как сложится моя карьера дальше, но, повторюсь, в Лиге 1 я готов выступать только за „Лилль“».

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