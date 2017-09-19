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Азар: «Во Франции я буду играть только за „Лилль“»

сегодня, 17:54

Полузащитник «Челси» Эден Азар намекнул, что он не перейдет в ПСЖ, поскольку во Франции готов играть только за свой бывший клуб - «Лилль».

«Во Франции есть несколько больших клубов, эта лига была привлекательной еще в те времена, когда я там играл. Звезды футбола хотят выступать там, и это очень здорово. Но если я однажды туда вернусь, то буду играть только за „Лилль“ - это мой клуб.

Сейчас я - игрок „Челси“. Не знаю, как сложится моя карьера дальше, но, повторюсь, в Лиге 1 я готов выступать только за „Лилль“». 

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Все комментарии
Брулин
сегодня в 19:05
Если это не красивые слова, то очень круто в наше время
DXTK
сегодня в 19:04
Азар хочет сказать, что он уже перерос уровень 1 лиги франции, где играет ПСЖ, если он и перейдет куда из челси то только на повышение в Барсу или Реал, на крайний случай Бавария и Юве.
Martini1987
сегодня в 18:38
За зарплату в 1,5 миллиона зелёных в месяц ты будешь играть даже в Северной Корее, патриот блин)
benderivan
сегодня в 18:19
2018 год - Азар переходит в ПСЖ
Василий 50
сегодня в 18:17
Вас, Азаров, много...
Можно и перепутать.
Igo0rek
сегодня в 18:00
Достойно уважения!
lemon_kg
сегодня в 18:00
Молодец
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