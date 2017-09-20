Сын Алекса Фергюсона настроен обыграть «Арсенал» Венгера

20 сентября состоится поединок «Арсенала» и «Донкастер Роверс» в рамках 3-го раунда Кубка Лиги. Тренер гостей Даррен Фергюсон, сын знаменитого Алекса Фергюсона, поделился ожиданиями от матча:

«Мой отец и Арсен Венгер всегда безмерно уважали друг друга и отлично ладили. Они всегда показывали себя достойными соперниками. Венгер — замечательный тренер. Конечно, мы стремимся его обыграть, хоть и знаем, что будет сложно.

Просил ли у отца совета перед этим матчем? Да, я с ним общался. Он будет на матче, будет моя мама и моя семья, так что всё отлично. За всеми футболистами также будут наблюдать их семьи. Им важно выйти на поле и показать всё, на что они способны».

Напомним, что ранее «Лестер» выбил из турнира «Ливерпуль», а «Тоттенхэм» благодаря голу Деле Алли одолел «Барнсли».

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