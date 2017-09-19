Президент ПСЖ: «Конфликта между Неймаром и Кавани не было»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи отрицает, что между нападающими парижан Неймаром и Эдинсоном Кавани возник конфликт:

«Конфликт? Да ничего не было. Это только вы, средства массовой информации, создаете проблемы».

Напомним, что в матче ПСЖ и «Лиона» Кавани не дал Неймару пробить пенальти, а позже Дани Алвес отдал мяч бразильцу, не позволив Эдинсону исполнить штрафной. По неподтвержденной информации, в раздевалке команды едва не случилась драка.

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