«Томь» не пустила «Краснодар» в 1/8 финала Кубка России

«Краснодар» прекратил свой поход за Кубком России уже на стадии 1/16 финала.
Томск, стадион «Труд».
«Томь» - «Краснодар» - 2:1 (2:1)
Голы: Деобальд 24, Соболев 45 — Мамаев 31 (пен).
«Томь»: Шафинский, Пульич, Микуцкис, Гирдвайнис, Иванов, Сасин, Деобальд, Войдель, Гвинейский (Большунов 73), Померко, Соболев
Главный тренер: Валерий Петраков.
«Краснодар»: Адамов, Рамирес, Грицаенко, Мартынович, Янбаев (Подберезкин 46), Жоаозиньо, Каборе, Ристич (Окриашвили 46), Вандерсон, Мамаев, Лаборде (Иван 58).
Главный тренер: Игорь Шалимов.
Предупреждения: Гирдвайнис 30, Соболев 31, Каборе 62, Гвинейский 71, Кудряшов 85.
Судья: Игорь Федотов.
В другом матче дня «Луч-Энергия» прошел «Анжи».
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