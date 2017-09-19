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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Арсенал -:- Донкастер Роверс
21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 сегодня Беневенто -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 Матч завершен Луч-Энергия 2:0 Анжи
15:00 Матч завершен Шинник 3:0 Урал
15:00 Матч завершен Тамбов 1:0 Арсенал Т
15:00 Матч завершен Оренбург 0:2 Рубин
15:00 Матч завершен Томь 2:1 Краснодар
17:00 Закончился первый тайм Авангард Кур 0:0 ЦСКА
17:00 Закончился первый тайм Тюмень 0:2 Тосно
18:00 сегодня Волгарь -:- Ростов
18:30 сегодня Спартак-Нальчик -:- Динамо М
19:00 сегодня Кубань -:- Спартак М
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«Томь» не пустила «Краснодар» в 1/8 финала Кубка России

сегодня, 16:59
ТомьТомь2 : 1КраснодарКраснодарМатч завершен

«Краснодар» прекратил свой поход за Кубком России уже на стадии 1/16 финала.

Томск, стадион «Труд».

«Томь» - «Краснодар» - 2:1 (2:1)
Голы: Деобальд 24, Соболев 45 — Мамаев 31 (пен).

«Томь»: Шафинский, Пульич, Микуцкис, Гирдвайнис, Иванов, Сасин, Деобальд, Войдель, Гвинейский (Большунов 73), Померко, Соболев
Главный тренер: Валерий Петраков.

«Краснодар»: Адамов, Рамирес, Грицаенко, Мартынович, Янбаев (Подберезкин 46), Жоаозиньо, Каборе, Ристич (Окриашвили 46), Вандерсон, Мамаев, Лаборде (Иван 58).
Главный тренер: Игорь Шалимов.

Предупреждения: Гирдвайнис 30, Соболев 31, Каборе 62, Гвинейский 71, Кудряшов 85.

Судья: Игорь Федотов.

В другом матче дня «Луч-Энергия» прошел «Анжи».

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Все комментарии
RDeanW
сегодня в 17:49
а вообще, с кубком надо что-то делать. все на него болт кладут
RDeanW
сегодня в 17:46
да по нашему прошлогоднему пути пойдут быки. вполне могут чемпионат взять. в ближайшем туре дома зенит нагнут, залезут на 1 строчку и не отдадут ее уже никому
мангo
сегодня в 17:46
Краснодару осталось с чемпионата слиться
Caniggia
сегодня в 17:41
Походу командам РФПЛ плевать на этот кубок с высокой колокольни!
mat73
сегодня в 17:41
Краснодар удачно слился из Евролиги, из КубРоссии. Знать всё силы бросят на чемпионат. Быть Краснодару ныне чемпионом! Как наш Спартак в прошлом году)))
сканер
сегодня в 17:38
Томичей с победой,сенсация!
нечитайло
сегодня в 17:37
кубок странная штука
самуил кац
сегодня в 17:34
Только в нашей стране такое наплевательское отношение к Кубку ! И я хорошо понимаю руководителей клубов, экономим силы и их хватает нам , чтобы постоянно выигрывать еврокубки, ну, или играть в полуфиналах, как минимум ! Браво !
Dominators ответил D.vil
сегодня в 17:32
D.vil:
Это тактика Шалимова!) Шалимов продолжатель спартаковских традиций;) Спартак, прошлый сезон, АЕК, СКА))))
Не удивлюсь сливу КР Ростовом и ЦСКА . У ЦСКА там дубль поехал , у Ростова не знаю . Престиж данного соревнования упал .
•BLACK WOLF•
сегодня в 17:31
Надеюсь все сольются с кубка.
В таком у нас появится шанс взять кубок!
Брулин
сегодня в 17:31
Краснодар решил последовать примеру Спартака и слиться из ле и кубка России,чтобы выйти в лч?)
PATRIOT1965
сегодня в 17:30
Краснодар пустил Томь в 1/8 кубка,так точнее будет и правдоподобнее.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 17:27
Опустили Краснодар ниже томских канализаций томичи. С победой Томск! И её болел.
Неожиданно. Это кубковые матчи.
AmIIIeR89
сегодня в 17:27
Да ну и правильно - кому нафиг нужен этот Кубок?
Гуливер
сегодня в 17:26
Шалимов тянет Краснодар к спартаку на 9 место
D.vil ответил cska.78
сегодня в 17:24
cska.78:
Ну и ... с ЛЕ, ну и ... с КР, а писатель подлых писем продолжает рулить!
Это тактика Шалимова!)
Шалимов продолжатель спартаковских традиций;) Спартак, прошлый сезон, АЕК, СКА))))
super zlo ответил D.vil
сегодня в 17:24
D.vil:
Жоазиньо и Мамаев после серьезных травм так и не набрали ту форму, которая была до травм... Они либо выходили в квалификации ЛЕ, либо на замену, либо меняли по ходу матча!) Вандерсон последние матчи сел на лавку, в матче с Анжи вышел на замену) У Лаборде, Ристича в этом сезоне была травма, они первый раз за долгое время вышли в старте!)
Ну тогда добро,не буду прыгать на костях)
super zlo ответил Port-Petrovsk007
сегодня в 17:23
Port-Petrovsk007:
Салам,Алик ! Видишь ниже трусливого тролля ? ) Запомни имя )
Ваалейкум салам,Назар!) Министры что ли?))
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:23
В этом году все выбрали "путь чемпиона" . Слить всё лишнее и играть себе раз в неделю с уставшими соперниками. Вот только Спартаку этот путь уже не повторить, в ЛЧ ещё 5 матчей и 1 в КР (ЭТО КАК МИНИМУМ)...
makkie
сегодня в 17:22
Вот это поворот - быки практически основным составом играли.
Видимо Шалимов все силы на чемпионат решил бросить..
D.vil ответил super zlo
сегодня в 17:21
super zlo:
А Жоаозиньо,Мамаев и новичок Вандерсон? Еще Лаборде вижу бегал, предостаточно там было игроков, чтобы камня на камне от Томи не оставлять
Жоазиньо и Мамаев после серьезных травм так и не набрали ту форму, которая была до травм... Они либо выходили в квалификации ЛЕ, либо на замену, либо меняли по ходу матча!) Вандерсон последние матчи сел на лавку, в матче с Анжи вышел на замену) У Лаборде, Ристича в этом сезоне была травма, они первый раз за долгое время вышли в старте!)
Port-Petrovsk007 ответил super zlo
сегодня в 17:20
super zlo:
А Жоаозиньо,Мамаев и новичок Вандерсон? Еще Лаборде вижу бегал, предостаточно там было игроков, чтобы камня на камне от Томи не оставлять
    Ministri Krasnodar
    сегодня в 17:19
    В очередной раз слил кубок...В ЛЕ не играем,в кубке не играем...Хорошо сезон начался с седым селезнем...
    cska.78
    сегодня в 17:19
    А вообще весело конечно, из 5 сыгранных матчей только одна команда вышки прошла дальше!
    Санчо Панса
    сегодня в 17:18
    Мда, это сенсация, конечно! Никак не ожидал от быков Краснодара такого...Томь выдала свой лучший матч в сезоне, однозначно. С неожиданной победой, Томск!
    super zlo ответил D.vil
    сегодня в 17:17
    D.vil:
    Там из основного Мартынович, Рамирес да Каборе были) И Подберезкин на замену вышел) А так либо скамеечники либо после травмы... Хотя должны были и этим составом, но больно уж подозрительные голы пропустили!)
    А Жоаозиньо,Мамаев и новичок Вандерсон? Еще Лаборде вижу бегал, предостаточно там было игроков, чтобы камня на камне от Томи не оставлять
    radist_21
    сегодня в 17:17
    Грандиозный слив кубка состоялся,ура!Видать в чемпионы нацелились,ну-ну!
    Paris Saint Germain ответил kidman4ik
    сегодня в 17:15
    kidman4ik:
    А как Кудряшов получил карточку, если его нет в составе ни одной из команд ? )))
    однофамилиц
    Байкал-38
    сегодня в 17:15
      Байкал-38
      сегодня в 17:14
      Он всё неймётся! Да будет твоя Анжи в следующем году в ФНЛ, не переживай!
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